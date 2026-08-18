Coppa Italia 2026/27, tutti i risultati dei trentaduesimi: le qualificate ai sedicesimi

La Coppa Italia 2026/27 entra nella fase decisiva dopo aver aperto ufficialmente la nuova stagione calcistica italiana. Dopo il turno preliminare che ha completato il quadro della competizione, anche i trentaduesimi di finale sono andati in archivio, definendo le squadre qualificate al turno successivo. Le principali formazioni di Serie A hanno fatto il loro debutto nella competizione, mentre per alcuni club di Serie B e per le ultime squadre provenienti dalla Serie C il percorso si è già concluso. I trentaduesimi rappresentano infatti il primo turno con la presenza delle principali squadre del massimo campionato italiano e, come previsto dal regolamento, si sono disputati in gara unica. Le vincitrici hanno conquistato l’accesso ai sedicesimi di finale, avvicinandosi alla fase in cui entreranno in gioco anche le teste di serie. Dopo aver raccontato il turno preliminare, ecco quindi tutti i risultati dei trentaduesimi di Coppa Italia 2026/27 e le squadre qualificate ai sedicesimi.

I risultati dei trentaduesimi di Coppa Italia 2026/27

Le 16 partite dei trentaduesimi di finale hanno coinvolto 32 squadre, tra le quali 12 formazioni di Serie A, 16 di Serie B e le quattro vincitrici del turno preliminare: Ascoli, Arezzo, Benevento e Catania, unica formazione di Serie C ancora in corsa dopo il turno preliminare.

Ecco tutti i risultati dei trentaduesimi di Coppa Italia.

Parma – Catania 2 – 0 Cagliari – Arezzo 1 – 0 Monza – Avellino 3 – 0 Fiorentina – Benevento 4 – 1 Catanzaro – Südtirol 2 – 2 (3 – 4 d.c.r.) Udinese – Padova 1 – 0 Venezia – Modena 3 – 2 Torino – Carrarese 1 – 0 Frosinone – Juve Stabia 4 – 1 Genoa – Ascoli 4 – 1 Hellas Verona – Virtus Entella 2 – 2 (3 – 2 d.c.r.) Lazio – Mantova 0 – 2 Pisa – Empoli 1 – 1 (4 – 3 d.c.r.) Sassuolo – Cesena 3 – 0 Cremonese – Sampdoria 2 – 0 Palermo – Lecce 2 – 0

Al termine delle 16 sfide, le squadre vincitrici hanno conquistato il pass per i sedicesimi di finale, mentre per le formazioni sconfitte il percorso nella Coppa Italia 2026/27 si è concluso.

Le squadre qualificate ai sedicesimi di Coppa Italia 2026/27

Le 16 vincitrici dei trentaduesimi si preparano ora ad affrontare il turno successivo, che rappresenta l’ultimo passaggio prima dell’ingresso delle teste di serie. Gli accoppiamenti dei sedicesimi sono determinati dal tabellone della competizione. Anche in questa fase le sfide si disputeranno in gara unica, con la squadra vincitrice che conquisterà l’accesso agli ottavi di finale.

Parma Serie A Frosinone Serie A Cagliari Serie A Genoa Serie A Monza Serie A Hellas Verona Serie B Fiorentina Serie A Mantova Serie B Südtirol Serie B Pisa Serie B Udinese Serie A Sassuolo Serie A Venezia Serie A Cremonese Serie B Torino Serie A Palermo Serie B

Il quadro dei sedicesimi permette così di avvicinarsi alla parte più attesa del torneo, quando entreranno in gioco le 8 teste di serie: Inter, Bologna, Milan e Como nella parte sinistra del tabellone e Roma, Juventus, Atalanta e Napoli nella parte destra.

Il tabellone dei sedicesimi di Coppa Italia 2026/27

Con la conclusione dei trentaduesimi è ora possibile completare il tabellone dei sedicesimi di finale. Le 16 squadre qualificate conosceranno così il proprio prossimo avversario e il percorso che potrebbe condurle agli ottavi di finale. Ecco tutti gli accoppiamenti dei sedicesimi di Coppa Italia 2026/27 che si giocheranno tra mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre.

Torino – Monza agli ottavi incontra il Milan Udinese – Venezia agli ottavi incontra l’Atalanta Genoa – Südtirol agli ottavi incontra l’Inter Cagliari – Verona agli ottavi incontra la Roma Mantova – Palermo agli ottavi incontra il Bologna Cremonese – Parma agli ottavi incontra il Como Sassuolo – Frosinone agli ottavi incontra la Juventus Pisa – Fiorentina agli ottavi incontra il Napoli

Il turno rappresenta un passaggio particolarmente importante perché, al termine delle sfide, le 8 squadre vincitrici entreranno negli 8 di finale, dove affronteranno una delle teste di serie presenti nel rispettivo lato del tabellone.

Il percorso della Coppa Italia verso gli ottavi e la finale

Dopo i sedicesimi, la Coppa Italia entrerà nella fase in cui faranno il loro debutto le principali squadre del calcio italiano. Gli ottavi di finale si giocheranno tra dicembre e gennaio, seguiti dalle gare di andata e ritorno delle semifinali in programma a marzo, fino alla finale in programma il 19 maggio 2027 che assegnerà la Coppa Italia 2026/27. I trentaduesimi hanno quindi completato un altro passaggio del lungo percorso verso la finale. Ora l’attenzione si sposta sui sedicesimi di finale, ultimo ostacolo prima dell’ingresso delle 8 teste di serie e dell’inizio della fase decisiva della Coppa Italia.