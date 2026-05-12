Finale Coppa Italia: Inter-Lazio non è solo una partita, è il manifesto del nuovo calcio italiano

Domani sera lo Stadio Olimpico di Roma si accenderà per l’ultimo atto della Coppa Italia. Da una parte l‘Inter di Cristian Chivu, fresca vincitrice del suo 21° Scudetto e decisa a firmare il Double; dall’altra una Lazio che vede nel trofeo nazionale la via maestra per nobilitare una stagione di altissimo profilo. Ma ridurre questa sfida a novanta minuti di gioco sarebbe un errore. C’è la storia, c’è il ricordo di un gigante come Sinisa Mihajlovic e c’è l’evoluzione di un torneo che, da “Cenerentola”, è diventato il palcoscenico più ambito del calcio nostrano.

Il ricordo di Sinisa: l’omaggio di De Siervo e il volo di Vieri e Boksic

Prima del fischio d’inizio, il calcio italiano si fermerà per un momento di profonda commozione. Come annunciato dall’AD della Lega Serie A, Luigi De Siervo, la finale sarà l’occasione per onorare Sinisa Mihajlovic, leggenda che ha legato indissolubilmente il suo nome a entrambi i club.

“Vieri e Boksic porteranno la Coppa in campo: sarà un ricordo bellissimo di Sinisa, un uomo e un professionista che portiamo sempre nel cuore”, ha dichiarato De Siervo.

Un passaggio di consegne simbolico tra due ex compagni di squadra di Mihajlovic, che trasformerà l’Olimpico in un catino di emozioni prima ancora che di agonismo.

Dalla “Coccarda” al Business: come è cambiata la Coppa Italia

Nata nel 1922 (vinta dal Vado), la Coppa Italia ha vissuto decenni di alterna fortuna. Per anni è stata considerata un intralcio al campionato, un torneo per le “seconde linee”. Oggi la musica è cambiata radicalmente.

Europa League e Conference: la Finale che decide il destino di sette sorelle

Non è solo una questione di bacheca: il risultato dell’Olimpico scriverà il destino europeo di molte squadre di Serie A. Con il nuovo regolamento, la vittoria della Coppa Italia è diventata uno snodo strategico fondamentale, specialmente per chi non ha ancora blindato la propria posizione in classifica.

Perché oggi tutti vogliono la Coppa?

Il pass per l’Europa League: Vincere il trofeo garantisce l’accesso diretto alla fase a gironi di Europa League. Per chi rischia di restare fuori dalle prime posizioni, è la via più breve per assicurarsi il calcio continentale. Il palcoscenico della Supercoppa: Entrambe le finaliste hanno già staccato il biglietto per la Final Four di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Un traguardo che garantisce visibilità globale e introiti economici fondamentali per il mercato. L’epica della Finale Unica: In un calendario saturo di match andata/ritorno, la finale secca a Roma resta l’ultimo baluardo del “dentro o fuori” immediato, dove la gloria si decide in 90 minuti.

Inter a caccia del Double: le scelte di Chivu e il fattore Lautaro

L’Inter arriva all’appuntamento con lo scudetto cucito sul petto, ma con la fame di chi non vuole fermarsi. Cristian Chivu sta sciogliendo gli ultimi dubbi, monitorando con attenzione le condizioni dei suoi gioielli.

Le ultime dai campi:

Thuram c’è: Dopo lo spavento di lunedì, l’attaccante francese si è allenato regolarmente e sarà della partita, anche se inizialmente potrebbe partire dalla panchina.

Recupero Esposito: Buone notizie per il giovane Pio Esposito , che sembra aver smaltito la botta rimediata contro il Parma.

Ballottaggio a centrocampo: Il dubbio principale riguarda la mezzala sinistra, con Sucic al momento favorito su un Mkhitaryan che scalpita per l’esperienza.

Probabile Formazione Inter (3-5-2)

J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez.

La risposta della Lazio: Sarri rimescola le carte con Patric “play”

Maurizio Sarri risponde con una formazione che profuma di strategia. Rispetto al campionato, i biancocelesti cambiano pelle per ritrovare quella brillantezza necessaria a scardinare i campioni d’Italia.

La mossa tattica: Il vero dubbio è nel ruolo di play, con Patric favorito su Rovella . Una scelta di equilibrio e personalità.

Rientri fondamentali: Torna in difesa Tavares , mentre Zaccagni e Isaksen completeranno l’attacco con Noslin riferimento centrale.

Infermeria: Cataldi si è rivisto in gruppo e spera nella convocazione; ancora in dubbio Cancellieri.

Probabile Formazione Lazio (4-3-3)

Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Europa League e Conference: la Finale che decide il destino di sette sorelle

Non è solo una questione di bacheca: il risultato dell’Olimpico scriverà il destino europeo di molte squadre di Serie A.

Scenario A: Vince la Lazio

In caso di vittoria, la squadra di Sarri si qualificherebbe automaticamente all’Europa League, a prescindere dal piazzamento in campionato. In questo caso, la distribuzione dei posti rimane quella “classica”: la 5ª in Serie A andrebbe in Europa League (con la Lazio), la 6ª in Conference e la 7ª resterebbe fuori dalle coppe.

Scenario B: Vince l’Inter

Se trionfassero i nerazzurri (già qualificati in Champions), si libererebbe, invece, un posto in più in classifica:

La 5ª e la 6ª andrebbero in Europa League.

La 7ª giocherebbe la Conference League .

Rischio per la Lazio: in questo scenario, arrivare in finale non servirebbe comunque a nulla. Se la Lazio perdesse e non riuscisse a risalire la china in campionato (dove attualmente occupa una posizione inferiore alla settima), la prossima stagione non giocherà alcuna competizione europea. Per Sarri è, a tutti gli effetti, un “dentro o fuori” senza appello.

Cosa aspettarsi dalla sfida: tattica e cuore

La Lazio giocherà in “casa”, davanti a un pubblico che sa come trascinare la squadra nelle notti di coppa. Per l’Inter sarà una prova di maturità: gestire l’euforia post-scudetto contro un’avversaria che giocherà col coltello tra i denti. La chiave potrebbe essere la sfida sulle fasce: la spinta di Dimarco contro la solidità difensiva laziale. Ma, come ogni finale insegna, spesso è l’episodio, la punizione “alla Mihajlovic” o l’intuizione del fuoriclasse (occhio a Lautaro) a decidere chi alzerà al cielo il trofeo. In ogni caso, domani sera l’Italia calcistica si fermerà a guardare col fiato sospeso. Tra nostalgia, ambizione e sogni di gloria, la Coppa Italia è pronta a scrivere una nuova pagina di storia.