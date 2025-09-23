Leao ancora out contro il Lecce, rischia di saltare il Napoli

Il Milan deve fare i conti ancora con l’assenza pesante di Rafael Leao, fermo ormai da oltre un mese. L’attaccante portoghese non sarà a disposizione neanche per la sfida di Coppa Italia contro il Lecce, in programma oggi. Una tegola importante per Allegri, che ieri in conferenza stampa ha confermato le difficoltà fisiche del numero 10 rossonero.

Cinque gare consecutive saltate, compresa quella odierna, e una condizione ancora lontana dall’essere accettabile per un rientro immediato.

Quando rientra Leao?

Il grande dubbio resta legato alla sfida di domenica sera a San Siro contro il Napoli. Lo staff medico del Milan non vuole rischiare un recupero affrettato e l’ipotesi di vederlo nuovamente in campo già nel weekend appare complicata.

Leao continua a lavorare a parte a Milanello e sarà valutato giorno dopo giorno. Al momento, anche un eventuale recupero in extremis porterebbe con sé un impiego part-time, probabilmente dalla panchina.

La gestione di Allegri

Mister Allegri non intende correre rischi: il portoghese è reduce da settimane di stop e non ha minuti nelle gambe. Forzare i tempi significherebbe esporlo al rischio di ricadute, uno scenario che il club vuole assolutamente evitare.

La parola d’ordine rimane cautela. Le prossime ore saranno decisive per capire se il talento lusitano potrà almeno tornare tra i convocati contro il Napoli o se dovrà rimandare ulteriormente il suo rientro.