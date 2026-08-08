I soprannomi dei calciatori più famosi: da Ferran Torres a CR7, quando un nome diventa simbolo

Il calcio è fatto di calendari, statistiche, risultati, trofei e grandi imprese, ma soprattutto di simboli. Tra i simboli più forti di questo sport ci sono i soprannomi, alcuni dei quali accompagnano i calciatori per tutta la carriera, fino a diventarne parte integrante della loro identità. Da “Il Fenomeno” a “Er Pupone”, da “Il Divin Codino” a “CR7”, molti campioni nella storia del calcio mondiale sono conosciuti tanto per il loro nomignolo quanto per il cognome riportato sulla maglia. In alcuni casi, però, questi soprannomi finiscono per uscire dal rettangolo di gioco e assumere un significato più ampio, contribuendo a campagne sociali, ambientali o benefiche. Lo dimostra una curiosa iniziativa arrivata dalla Spagna. L’Oceanogràfic di Valencia, il parco marino più grande d’Europa, ha recentemente ribattezzato uno squalo grigio maschio di quasi due metri di lunghezza “Ferran Torres”, rendendo omaggio al soprannome dell’attaccante del Barcellona e protagonista del Mondiale, detto “El Tiburón”, appunto “Lo Squalo”. L’iniziativa non è soltanto un riferimento calcistico, ma vuole richiamare l’attenzione anche sull’importanza della tutela degli squali e della biodiversità marina, causa a cui lo stesso Torres è legato in qualità di ambasciatore della Fundación Oceanogràfic di Valencia. Un esempio che offre l’occasione per raccontare come i soprannomi dei calciatori siano diventati negli anni molto più di semplici nomignoli.

Perché i calciatori hanno un soprannome: origine e significato

Il valore sociale, culturale e psicologico dei soprannomi non appartiene solo al calcio, o in generale al mondo dello sport, ma attraversa ogni strato della società. Ad esempio, possono servire a distinguere due persone omonime e all’interno della comunità servono a creare un senso di unione e di coesione. Infine, come spesso accade nel calcio, i nomignoli sono la base di una memoria storica, magari legata a una caratteristica individuale o a uno specifico evento. I soprannomi dei calciatori rappresentano un elemento identitario nato appunto da una caratteristica fisica, da uno stile di gioco, dal carattere del giocatore, da un episodio particolare della loro carriera oppure dal legame con la città o il Paese d’origine. In molti casi sono i tifosi o i giornalisti a coniarlo, altre volte è lo stesso calciatore a trasformarlo in un marchio personale. Un soprannome efficace ha infatti il vantaggio di essere immediatamente riconoscibile. Diventa uno strumento di comunicazione, facilita l’identificazione del giocatore da parte del pubblico e contribuisce a costruirne l’immagine dentro e fuori dal campo. Nell’epoca dei social network, inoltre, rappresenta un elemento di branding sempre più importante, tanto da comparire su merchandising, campagne pubblicitarie e contenuti digitali.

Ferran Torres e “El Tiburón”: quando il calcio incontra la tutela dell’ambiente

Tra i soprannomi più recenti c’è quello di Ferran Torres. L’attaccante della nazionale spagnola e del Barcellona, autore del gol che ha portato la Spagna sul tetto del mondo lo scorso 19 luglio, è infatti conosciuto come “El Tiburón”, “Lo Squalo”. Ad affibbiargli questo nomignolo sono stati i suoi compagni di squadra dopo un’intervista in cui si definiva “affamato” e intenzionato a sviluppare in campo una mentalità da predatore. Tra il 2024 e il 2025, inoltre, Torres, nato a Foios nella Comunità Valenciana, è stato ambasciatore della Fundación Oceanogràfic e ha partecipato a campagne di sensibilizzazione per la tutela degli ecosistemi marini. Ecco perché l’Oceanogràfic di Valencia ha deciso di sfruttare il suo soprannome calcistico per attirare l’attenzione su una causa ambientale, assegnando il nome del calciatore a un esemplare di Carcharhinus plumbeus (noto come squalo grigio), specie attualmente presente nella Lista Rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura. L’obiettivo di questa iniziativa è quindi richiamare l’attenzione sull’importanza della conservazione di una specie spesso vittima di stereotipi negativi e oggi minacciata dalla pesca intensiva e dalla perdita degli habitat naturali. L’iniziativa dell’Oceanogràfic dimostra come un elemento apparentemente marginale del linguaggio calcistico possa diventare uno strumento efficace per avvicinare il grande pubblico ai temi ambientali, sfruttando la popolarità di uno sport seguito da milioni di persone.

I soprannomi più famosi del calcio e la loro storia

Quello di Ferran Torres non è un caso isolato. Nel corso della storia del calcio sono moltissimi i soprannomi diventati iconici, spesso capaci di raccontare in poche parole la personalità o le caratteristiche tecniche di un campione. Un’altra icona degli ultimi anni, anche lui grande protagonista dell’ultima Coppa del Mondo è Lionel Messi, soprannominato “La Pulga” (“la pulce”) per la sua bassa statura e per la sua grande agilità in campo, caratteristica che l’ha portato alla vittoria di numerosi trofei e premi individuali, tra cui 8 Palloni d’Oro. Molto prima di lui c’era “O Rei”, il brasiliano Pelé soprannominato “il re”, l’unico calciatore ad aver conquistato tre Coppe del Mondo da protagonista, tutti con il Brasile tra il 1958 e il 1970. Proprio durante il Mondiale del 1958 Pelé giocò casualmente con la maglia numero 10, dando inizio alla leggenda del numero di maglia che oggi identifica i fantasisti. L’Argentina ricorderà per sempre “El Pibe de Oro”, il “ragazzo d’oro” Diego Armando Maradona, diventato il simbolo del riscatto calcistico e sociale non solo per il suo Paese d’origine ma anche per il Napoli con cui militò dal 1984 al 1991. La lista di soprannomi nel mondo del calcio è infinita: ci sono Ronaldo Nazário “Il Fenomeno” durante i suoi primi anni all’Inter, Luis Suárez “El Pistolero” per la sua caratteristica esultanza dopo un gol, Mohamed Salah detto “Il Faraone” per le sue origini egiziane e i suoi straordinari successi in Europa e con la Nazionale egiziana, e Zlatan Ibrahimović “Il Leone”, noto per la sua frase “quando il leone va via i gattini arrivano, quando il leone torna i gattini spariscono”. C’è anche chi può vantare più di un soprannome, come Cristiano Ronaldo: ormai conosciuto da tutti come CR7, una combinazione delle sue iniziali e del suo numero di maglia diventata anche il suo principale brand, i suoi tifosi lo conoscono anche come GOAT (“Greatest Of All Time”) ma nei suoi anni al Real Madrid era noto anche come “El Bicho”, “l’insetto”. A coniare il termine fu il telecronista sportivo spagnolo Manolo Lama per indicarne la capacità di spaventare e “divorare” gli avversari. Anche tra i grandi campioni italiani, poi, non mancano i soprannomi. Il più famoso è forse il “Divin Codino” Roberto Baggio, nomignolo legato alla sua iconica acconciatura. Alessandro Del Piero, bandiera della Juventus, venne soprannominato “Pinturicchio” da Gianni Agnelli quando approdò tra i bianconeri, riconosciuto per l’eleganza artistica del suo gioco, paragonata alle pennellate del pittore quattrocentesco. Come non ricordare, tra gli altri grandi protagonisti della Nazionale del 2006, Francesco Totti “Er Pupone” di Roma, Gennaro Gattuso detto “Ringhio” per la sua grinta e aggressività in campo, e Filippo Inzaghi detto “SuperPippo”. Molti di questi soprannomi, associati ai calciatori per motivi diversi, hanno nel tempo superato i confini del calcio, diventando parte della cultura popolare e contribuendo alla costruzione dell’identità pubblica degli atleti e della loro carriera.

Quando i calciatori sostengono cause sociali e ambientali

Se molti soprannomi contribuiscono alla notorietà dei calciatori, a volte sono gli stessi calciatori a sfruttare la loro notorietà per promuovere iniziative sociali, ambientali o umanitarie. Il caso di Ferran Torres, come detto, è legato alla tutela della fauna marina, ma molti altri campioni hanno scelto di mettere la propria immagine al servizio di progetti benefici. L’attaccante del Manchester United Marcus Rashford, ad esempio, è diventato uno dei principali promotori della lotta contro la povertà alimentare nel Regno Unito, contribuendo a ottenere dal governo britannico l’estensione dei pasti gratuiti per gli studenti durante le vacanze estive e la pandemia del 2020. Il calciatore senegalese Sadio Mané, attaccante dell’Al-Nassr, ha finanziato a titolo personale la costruzione di scuole, ospedali e infrastrutture a Bambali, suo villaggio natale in Senegal, supportando allo stesso tempo l’economia locale con assegni mensili alle famiglie della zona. Lionel Messi opera tramite la sua Fundación Leo Messi e come ambasciatore UNICEF per finanziare la ricerca medica, costruire dormitori ospedalieri e sostenere l’istruzione dei bambini disabili o in condizioni vulnerabili in Argentina e nel mondo. Tra i calciatori più filantropici compare anche Cristiano Ronaldo che ha collaborato più volte con Save the Children, la Croce Rossa e UNICEF, nel 2011 ha venduto all’asta la Scarpa d’Oro vinta ai tempi del Real Madrid per finanziare la costruzione di scuole nella Striscia di Gaza mentre nel 2015 fece un’ingente donazione dopo il terremoto che devastò il Nepal. Ancora, il calciatore spagnolo Juan Mata ha co-fondato il movimento Common Goal nel 2017: l’iniziativa spinge calciatori, calciatrici e allenatori a donare almeno l’1% del loro stipendio a organizzazioni non profit che usano il calcio come strumento di sviluppo sociale nel mondo. Al progetto hanno aderito oltre 160 professionisti, tra cui campioni come Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Alcuni calciatori si sono distinti anche per l’aperto sostegno alla comunità LGBTQI+ tra cui Borja Iglesias, Manuel Neuer, Leon Goretzka, Patrick Berg, Bruno Fernandes, Jackson Irvine e lo stesso Rashford. In tutti questi casi, la popolarità conquistata sul terreno di gioco diventa uno strumento per sensibilizzare il pubblico su temi che vanno ben oltre il calcio.

Un nome che racconta molto più del calcio

L’iniziativa dell’acquario di Valencia dimostra come anche un semplice soprannome possa assumere un significato che va oltre il terreno di gioco. Da elemento nato spontaneamente tra tifosi e giornalisti, il nomignolo può trasformarsi in uno strumento di comunicazione, marketing e sensibilizzazione, capace di dare visibilità a cause ambientali, sociali e benefiche. In un calcio sempre più globale, i soprannomi continuano così a raccontare non solo le qualità dei campioni, ma anche i valori e le cause che scelgono di rappresentare. Dietro un nome come “El Tiburón”, “Il Fenomeno” o “Il Faraone” non c’è soltanto una storia sportiva, ma spesso un simbolo destinato a lasciare un segno anche fuori dal campo.