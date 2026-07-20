Si conclude il Mondiale 2026, l’Europa è sul tetto del mondo: la Spagna vince la finale in una notte di addii, show e tensioni

La storia del calcio si scrive a volte con i dettagli più crudi, altre con la magnificenza di un palcoscenico che va ben oltre i novanta minuti di gioco. Era dal lontano 1930 che l’atto conclusivo della Coppa del Mondo non parlava la stessa lingua, un incrocio culturale e linguistico che ha radunato più di 80.000 spettatori in un’atmosfera da record al MetLife Stadium di New York, nel New Jersey. Ma la finale del Mondiale 2026, che ha visto la Spagna trionfare sull’Argentina, non è stata una semplice partita di calcio. È stata un’opera in tre atti, un thriller sportivo totale che ha tenuto il mondo intero con il fiato sospeso prima, durante e dopo il fischio finale.

Un palcoscenico da re (e presidenti): Trump, Infantino e il Principe Felipe in prima fila

L’evento dell’anno ha catalizzato l’attenzione globale anche dal punto di vista politico e delle grandi istituzioni (oltre che delle grandi celebrità). In una tribuna d’onore blindatissima e scintillante, gli occhi delle telecamere hanno indugiato a lungo sul Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, apparso visibilmente divertito e rilassato mentre si godeva il match fianco a fianco con il numero uno della FIFA, Gianni Infantino. I due erano già stati co-protagonisti dello spiacevole caso Balogun alla vigilia della partita degli Stati Uniti con il Belgio. Alle telecamere non è sfuggita neppure la stretta di mano tra l’inquilino della Casa Bianca e il primo ministro di Spagna Pedro Sanchez. Non poteva mancare, inoltre, una presenza diplomatica d’eccezione: il Principe Felipe, che ha seguito con trasporto ogni singola azione sul manto erboso e ha poi preso parte attiva, insieme a Trump e Infantino, alla solenne cerimonia di premiazione sul podio, consegnando fisicamente il trofeo e le medaglie ai nuovi campioni del mondo della Spagna.

Non solo calcio: lo show stellare diviso in tre frazioni

Questo Mondiale 2026 verrà ricordato non solo per il format a 48 squadre, per le nuove regole applicate in campo e per le storie eccezionali che ci ha permesso di conoscere, ma anche per una finale d’intrattenimento pop senza precedenti, strutturata in tre colossali frazioni che hanno ridefinito il concetto di “Halftime Show” applicato al calcio europeo e mondiale, ispirandosi alla celebre formula del Super Bowl. Lo show è stato suddiviso in tre frazioni distinte: una prima parte di grandioso riscaldamento alle 19:30 (mentre lo stadio, a causa file chilometriche di 3 ore per accedervi, non si era ancora minimamente riempito), una seconda frazione d’atmosfera alle 20:45 a ridosso del fischio d’inizio e, infine, il blocco più corposo e spettacolare andato in scena durante l’intervallo, dando vita a un vero e proprio “Half Time Show” in stile Super Bowl. Questa innovativa struttura in tre tempi ha permesso di alternare sul palco un parterre di stelle planetarie mai visto prima, capaci di fondere generazioni, culture e generi musicali differenti. Ad accendere l’arena e a far ballare gli oltre 80.000 spettatori ci hanno pensato colossi della musica contemporanea e icone senza tempo: l’energia travolgente di Post Malone, il pop d’autore internazionale di Robbie Williams, l’eleganza di Laura Pausini (che, nonostante abbia cantato in spagnolo, ha portato l’Italia sul palco mondiale dandoci non poca soddisfazione) e il carisma di Nicole Scherzinger.

Durante l’intervallo, poi, l’arena si è trasformata nel centro del mondo grazie a un’esplosione di hit firmate da leggende del calibro di Madonna e Shakira, fautrice dell’inno ufficiale del Mondiale che ci ha accompagnato in questo emozionante viaggio.

A seguire è stato il turno dell’idolo delle folle Justin Bieber, che con un’esibizione chitarra e voce ha incantato i presenti al MetLife Stadium.

Attesissima anche l’esibizione del fenomeno globale dei BTS, direttamente dalla Corea del Sud.

Ma l’impronta estetica e la perfetta transizione tra i vari momenti musicali portano una firma ben precisa: quella di Chris Martin, leader dei Coldplay, che ha curato l’evento in veste di direttore artistico, regalando la magia e l’atmosfera inconfondibile della sua band all’intero show. A coronare questa notte indimenticabile, in cui la musica ha fatto da collante universale, c’è stato spazio anche per un momento di pura commozione cinematografica. Tra le frazioni dello show ha infatti fatto la sua comparsa Tom Cruise; la superstar hollywoodiana ha catturato l’attenzione del pubblico con un discorso magnetico ed emozionante, incentrato sulla forza universale di questo sport. Cruise ha ricordato a tutti come il calcio sia l’unico linguaggio in grado di superare i confini geografici e le barriere tra i paesi, parlando direttamente al cuore di ciascuno di noi attraverso il racconto di storie incredibili, umane e senza tempo.

Una celebrazione perfetta per una finale che è già leggenda.

Il campo: equilibrio tattico, scintille e il cartellino rosso che spacca il match

Sul fronte strettamente agonistico, la partita è rimasta bloccata sui binari di un equilibrio assoluto per tutti i tempi regolamentari, terminati non a caso sullo 0-0. La Spagna ha mantenuto il controllo del fraseggio senza però trovare l’affondo decisivo, mentre l’Argentina ha messo in campo la consueta dose di garra e fisicità. Un gioco duro in cui è spiccatamente emerso l’atteggiamento di Paredes, subentrato nella ripresa proprio per inasprire i ritmi e sanzionato con un cartellino giallo dopo appena due minuti dal suo ingresso in campo. Le Furie Rosse, tuttavia, non hanno concesso troppo margine a questa condotta ruvida, mostrando una maturità tattica ben diversa da quella espressa dall’Inghilterra, che l’Albiceleste aveva affrontato e superato nel turno precedente. Il vero dramma sportivo per l’Argentina si è però consumato al minuto 94, quando il fantasma dei tempi supplementari diventava realtà: Fernandez, già gravato di un’ammonizione per proteste, si è visto sventolare in faccia il secondo giallo dal direttore di gara.

Un’espulsione sanguinosa che ha costretto l’Argentina a giocare l’intera mezz’ora dei supplementari in soli 10 uomini.

Minuto 106: Torres spezza l’incantesimo, il dramma di Messi

L’obiettivo della selezione sudamericana nella seconda frazione dei supplementari era ormai evidente: resistere strenuamente in inferiorità numerica per trascinare la contesa alla lotteria dei calci di rigore. Ma il castello difensivo è crollato inesorabilmente al minuto 106. Una fiammata travolgente di Nico Williams ha armato l’assist perfetto per il destro di Torres, che ha siglato l’1-0 decisivo, mandando in estasi la Spagna. L’Argentina non ce l’ha fatta a prolungare ulteriormente il “tempo” del suo re. Leo Messi, nonostante una condizione fisica visibilmente al limite, ha cercato fino all’ultimo secondo di inventare la giocata della disperazione, creando occasioni da gol nate unicamente dal suo infinito talento. Al fischio finale, l’immagine del capitano argentino ha fatto il giro del mondo: Messi è rimasto a lungo sdraiato sul prato verde, lo sguardo perso nel vuoto e la devastazione della sconfitta stampata sul volto. Una delusione cocente per quella che, con ogni probabilità, rappresenta l’ultima danza mondiale della sua leggendaria carriera.

Scontri nel post-partita: l’ombra sul Fair-Play

Purtroppo, la tensione accumulata nei 120 minuti è degenerata subito dopo il triplice fischio. In campo si sono scatenati violenti scontri che hanno visto coinvolti non solo i calciatori delle due panchine, ma anche diversi membri dei rispettivi staff tecnici che hanno dato vita a scene deplorevoli. Nervi tesi e rissa sfiorata che hanno macchiato lo spettacolo e che hanno mostrato il lato peggiore dell’agonismo; un contrasto stridente se paragonato alla straordinaria lezione di fair-play e sportività a cui ci ha fatto gustare la “finalina” per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra.

I verdetti del Mondiale: Spagna pigliatutto, ma Mbappé è il Re dei Bomber

La spedizione spagnola non si porta a casa soltanto la gloriosa Coppa del Mondo, ma fa quasi bottino pieno anche nei premi individuali sul podio, a testimonianza di un dominio tecnico e generazionale impressionante. Ecco tutti i riconoscimenti ufficiali assegnati dalle mani di Trump, Infantino e dal Principe Felipe:

Pallone d’Oro del Mondiale: Assegnato a Rodri, metronomo e mente insostituibile della Spagna campione. Il Pallone d’Argento è andato proprio a Leo Messi, un amaro premio di consolazione.

Guanto d’Oro: Unai Simon si consacra miglior portiere del torneo. Un premio strameritato per la retroguardia della Spagna, capace di subire un solo gol in tutto il torneo e di concedere meno di dieci tiri totali in porta durante l’intera campagna mondiale grazie a una difesa di ferro.

Miglior Giovane del Mondiale: Premio al giovanissimo Cubarsí. A soli 19 anni, il centrale difensivo ha mostrato la personalità di un veterano, blindando la retroguardia nei momenti cruciali.

Capocannoniere del Torneo: L’unico titolo dorato che sfugge ai neo-campioni va alla Francia. Kylian Mbappé si prende la scarpa d’oro chiudendo il mondiale a quota 10 gol, staccando Messi che si ferma a quota 8 reti complessive.

L’Europa torna così con prepotenza sul tetto del mondo, chiudendo un ciclo leggendario e aprendone uno del tutto nuovo, fatto di giovani talenti – campioni d’Europa e ora del Mondo – e di uno spettacolo globale che ha cambiato per sempre il volto del calcio moderno.