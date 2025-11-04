Cristian Romero, il cuore del Tottenham: leadership, crisi e rinascita

L’Europa League entra nel cuore dell’autunno 2025 e il Tottenham Hotspur si trova ancora una volta a fare i conti con sé stesso. La fase a gironi della competizione europea si sta rivelando non solo un banco di prova internazionale, ma una sfida identitaria per il club londinese, chiamato a confermare la maturità raggiunta dopo il trionfo di Bilbao dello scorso maggio.

Eppure, il cammino dei biancoblù è tutt’altro che lineare: la squadra naviga in acque pericolose in Premier League – sedicesimo posto, risultati altalenanti, ambiente nervoso – e subisce l’effetto combinato di rosa corta in Europa (per regolamento UEFA mancano le “quote vivaio”), numerosi infortuni, attacco decimato e la pressione di dover dimostrare che la vittoria europea non sia stata solo un exploit isolato. Sullo sfondo, una tifoseria delusa, contestazioni alla proprietà e il timore che la stagione possa scivolare in una zona grigia di crisi.

In questo scenario complesso emerge la figura di Cristian “Cuti” Romero: non solo difensore protagonista, ma simbolo del tentativo di ricostruzione del gruppo.

La grande impresa e il lascito di Bilbao​

Il ricordo di Bilbao, dove il Tottenham ha alzato in cielo la coppa dopo 17 anni di digiuno europeo battendo il Manchester United, fa ancora vibrare l’ambiente. Lì la squadra di Thomas Frank ha dato corpo e anima a una parabola sportiva costruita su sacrificio, resilienza e qualche lacrima. E al centro del racconto, senza retorica, c’è Romero.

Dopo un inverno passato ai margini per infortunio, Romero è rientrato per la fase cruciale. La sua prestazione – 91% di precisione nei passaggi, oltre 9 recuperi palla a partita, dominante nella finale – ha incarnato la leadership senza rumore. Al fischio finale, in quella notte di maggio, è stato lui il primo a commuoversi, abbracciando famiglia e compagni tra le lacrime: immagini che hanno fatto il giro del mondo e raccontato molto più di mille interviste.

Oggi: Tottenham e la crisi, tra sfide e identità

Il Tottenham adesso è sospeso tra il passato glorioso e la realtà incerta. La rosa si mostra corta, gli attaccanti sono falcidiati dagli infortuni, la classifica non dà ossigeno e la tifoseria pretende segnali. In un contesto così, la scelta societaria di rinnovare Romero fino al 2029 e affidargli la fascia da capitano dopo la partenza di Son Heung‑min rappresenta una dichiarazione forte: “Tu sei il perno”. In questo scenario, infatti, il ruolo di Romero non è solo tecnico/tattico ma psicologico: è lui il “garante” della tenuta del gruppo, il volto che incarna valori di lavoro e dedizione, il capitano che, anche quando non parla, fa da punto di riferimento e di ri-partenza, da motivatore in campo e nello spogliatoio.

E non è solo merito delle statistiche difensive o di un palmarès impreziosito dal titolo di Player of the Season della passata Europa League. Che la squadra sia diventata “Romero-dipendente” lo dicono i numeri: senza di lui la difesa perde sicurezza, la leadership emotiva si smarrisce, il gruppo appare più fragile alle difficoltà. La società stessa lo ha legato a sé con un rinnovo lungo e con la fascia da capitano, mentre i tifosi ne riconoscono affidabilità, spirito e senso di appartenenza pur non risparmiandosi – insieme alla stampa -, qualche critica sui suoi limiti: scatti d’ira, cartellini di troppo, qualche “rosso” nei momenti sbagliati. La figura del leader, celebrata e discussa, è – d’altronde – anche fragile e soggetta a pressioni, come lo stesso Romero ha ammesso:

“Penso di avere una brutta reputazione. Mi hanno insegnato a difendere così in Argentina. So di dover migliorare”.​

In altre parole: Romero è imprescindibile — ma su di lui gravano aspettative, responsabilità e fragilità. E un leader, si sa, non si misura solo quando tutto va bene, ma quando tutto rischia di andare male.

Dietro il giocatore “Cuti”: umanità, radici e valori

Dietro il giocatore c’è l’uomo, intimamente legato alle proprie radici. Il soprannome “Cuti” viene mutuato dalla sua infanzia argentina, quando era il più piccolo (ma anche il più combattivo) tra i ragazzi delle giovanili del Belgrano: diminutivo affettuoso che ancora adesso lo accompagna e che lui stesso trasforma in cifra di identità.

Sui social, Romero non ostenta – non mostra vita da star, ma famiglia, allenamenti, lavori di beneficenza discreti e tanta gratitudine. “Credo nei miei sogni” recita la bio, e le foto più recenti lo ritraggono sempre con la moglie Karen e il figlio, o con la bandiera argentina, segno che i valori del passato non sono mai stati sacrificati sull’altare della celebrità.

Le lacrime di Bilbao non erano mera teatralità: erano il risvolto umano di una carriera fatta di sacrifici, dovendo superare delusioni, infortuni, il peso della responsabilità.

Da piccolo, racconta Romero, giocava per aiutare la famiglia, da adulto costruisce la propria carriera non sulle polemiche o sulle dichiarazioni posticce, ma su una regolarità di lavoro, solidarietà (aiuti e regali natalizi ai bambini della sua Córdoba), resilienza nei giorni bui. Nessuno scandalo, nessuna ombra fuori dal campo: tutte le sue “battaglie” sono state combattute sul prato verde, a cavallo fra la durezza agonistica (qualche espulsione di troppo) e una lezione imparata nel tempo.

Tutto questo rende “Cuti”, forse, un leader più credibile: perché non è perfetto, per sua stessa ammissione.

La sua corsa non è priva di scatti d’ira, di errori, di momenti dove ha pagato la foga agonistica, ma è anche costruita sul fatto che in campo non tira indietro la gamba, non abdica al ruolo, e fuori dal campo prova ad essere coerente con ciò che ha vissuto.

Il nuovo volto del leader: eredità e futuro

Cristian Romero rappresenta un modello raro, anche nel calcio globale dove la figura del leader tende a coincidere con l’attaccante, l’accentratore, il “personaggio” fuori dagli schemi. Invece lui costruisce il suo ruolo con i fatti (e a volte col silenzio), con le scelte di fedeltà – la conferma in maglia Spurs anche dopo l’addio di Postecoglou, la dichiarazione “Sono qui per restare. Questo gruppo merita ancora di sognare insieme” – e con la capacità di farsi esempio. Dentro a un Tottenham che cerca salvezza di gruppo in mezzo alle difficoltà, Romero diventa specchio e punto d’appoggio: per chi lotta in campo, per chi sogna fuori.

Oggi il Tottenham naviga in un mare in tempesta, tra passato glorioso e presente complicato. La presenza di Cristian “Cuti” Romero è l’ancora cui si aggrappa una squadra in cerca di identità solida e valori veri. In lui – e nel racconto della sua umanità, dei suoi sacrifici e della sua leadership costruita senza clamore – c’è tutto quello che manca spesso al calcio moderno: la fatica che si fa racconto, l’esempio che si fa bandiera.

Il Tottenham, oggi più che mai, si scopre nelle mani (e nel cuore) di un difensore argentino che, tra le crisi di squadra e la poesia di Bilbao, ha già lasciato il proprio segno nella storia europea e nell’anima di chi crede ancora che la vittoria più grande sia quella di non piegarsi mai.