UEFA Europa League 2026/27: risultati dei preliminari, squadre qualificate e fasce del sorteggio

Con la conclusione dei playoff di qualificazione, il quadro della nuova edizione della UEFA Europa League è finalmente completo. Sono così definite tutte le 36 partecipanti all’edizione 2026/27 della seconda competizione europea per club e l’attenzione si sposta ora sul sorteggio della fase campionato. Anche l’Europa League, al pari della Champions League, ha adottato il format che prevede una fase campionato in sostituzione della tradizionale fase a gironi. Le 36 partecipanti saranno inserite in un’unica classifica e ciascuna affronterà 8 avversarie differenti prima dell’inizio della fase a eliminazione diretta. In attesa del sorteggio in programma oggi nel Principato di Monaco, ecco i risultati dei turni preliminari che hanno assegnato gli ultimi posti disponibili nella fase campionato e le fasce del sorteggio.

I risultati dei turni di qualificazione dell’Europa League

Come nel caso della “sorella maggiore”, anche il percorso dell’Europa League è iniziato con una fase di qualificazione che ha coinvolto club ammessi attraverso i rispettivi campionati e coppe nazionali, oltre alle squadre eliminate nei diversi turni preliminari di Champions League. Il percorso si è sviluppato attraverso tre turni di qualificazione e i playoff, con il numero delle partecipanti progressivamente ridotto fino all’assegnazione degli ultimi posti disponibili nella fase campionato. Di seguito i risultati degli spareggi che hanno definito la lista delle squadre qualificate, tutti i risultati della fase di qualificazione sono disponibili a questo link.

Andata Ritorno Complessivo Kairat – Anderlecht 0 – 3 0 – 3 0 – 6 Jagiellonia Białystok – Saburtalo 4 – 0 2 – 1 6 – 1 Mjällby – RB Salzburg 0 – 1 0 – 3 0 – 4 Trabzonspor – Ferencváros 0 – 1 0 – 4 0 – 5 Beşiktaş – Kauno Žalgiris 3 – 0 0 – 1 3 – 1 U Craiova – Ararat-Armenia 1 – 1 0 – 1 1 – 2 Lech Poznań – Thun 7 – 0 2 – 2 9 – 2 Egnatia – Lillestrøm 0 – 0 1 – 2 1 – 2 STVV – Omonia 1 – 0 2 – 4 3 – 4 Stella Rossa – Viktoria Plzeň 3 – 0 1 – 5 4 – 5 OFI – CSKA Sofia 3 – 0 2 – 0 5 – 0 Benfica – AGF 3 – 1 3 – 1 6 – 2

Le squadre qualificate all’Europa League 2026/27

Con la conclusione dei playoff di Europa League e di Champions League, si è completato il quadro delle 36 squadre che prenderanno parte alla fase campionato dell’Europa League 2026/27, 13 qualificate di diritto, 12 provenienti dai turni di qualificazione dell’Europa League e 11 retrocesse dai preliminari di Champions League. Ecco quali sono i club qualificati per la UEFA Europa League 2026/27, divisi per nazione e campionato:

Inghilterra (Premier League) Crystal Palace – UEFA Conference League 2025/26 Bournemouth Sunderland

Spagna (Primera División – La Liga) Real Sociedad Celta Vigo

Italia (Serie A) AC Milan Juventus

Germania (Bundesliga) Bayer Leverkusen Hoffenheim

Francia (Ligue 1) Olympique Marsiglia Rennes Lione

Paesi Bassi (Eredivisie) AZ Alkmaar NEC

Portogallo (Primeira Liga) Torreense Benfica

Grecia (Super League greca) Olympiacos OFI

Ungheria (Nemzeti Bajnokság I) Ferencváros

Repubblica Ceca (1. liga ceca) Viktoria Plzeň Sparta Praga

Belgio (Pro League) Union SG Anderlecht

Croazia (1. NHL) Dinamo Zagabria

Austria (Bundesliga austriaca) RB Salzburg Sturm

Scozia (Scottish Premiership) Celtic

Polonia (Ekstraklasa) Lech Poznań Jagiellonia Białystok

Slovenia (1. SNL) NK Celje

Cipro (A’ Katīgoria) Omonia

Turchia (Süper Lig turca) Beşiktaş

Israele (Ligat ha’Al) Beer Sheva

Norvegia (Eliteserien) Lillestrøm

Bulgaria (First League) Levski Sofia

Armenia (Premier League armena) Ararat-Armenia



Le fasce del sorteggio dell’Europa League 2026/27

Al pari della Champions League, per garantire un calendario equilibrato, per il sorteggio della fase campionato dell’Europa League le 36 squadre qualificate vengono distribuite in quattro fasce da 9 club. Ogni squadra affronterà 8 avversarie, due per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Gli unici limiti agli abbinamenti sono geografici: nessuna squadra può affrontare una squadra appartenente alla stessa federazione nazionale e ciascun club può affrontare al massimo due squadre provenienti dalla stessa federazione straniera. A differenza della competizione superiore, tuttavia, le fasce vengono determinate tutte esclusivamente in base al Ranking UEFA: né la vincitrice in carica dell’Europa League né la squadra vincitrice della Conference League vengono inserite automaticamente in prima fascia. Ecco quindi quali sono le fasce di sorteggio per la UEFA Europa League 2026/27:

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Bayern Leverkusen Ferencváros Sturm Hoffenheim Benfica Viktoria Plzeň Lech Poznań Beşiktaş Juventus Union SG Crystal Palace Torreense AC Milan Dinamo Zagabria Bournemouth H. Beer-Sheva Lione RB Salzburg Sunderland NEC AZ Alkmaar Celtic NK Celje OFI Olympiacos Sparta Praga Jagiellonia Białystok Lillestrøm Real Sociedad Rennes Omonia Levski Sofia Olympique Marsiglia Anderlecht Celta Vigo Ararat-Armenia

Una volta completato il sorteggio, in programma oggi, 28 agosto, nel Principato di Monaco, verrà definito il calendario completo della fase campionato.

Quando inizia l’Europa League 2026/27

La fase campionato dell’Europa League 2026/27 prenderà il via il prossimo 16 settembre e si svilupperà attraverso 8 giornate, prima dell’inizio della fase a eliminazione diretta.

1ª giornata 16-17 settembre 2026 2ª giornata 1 ottobre 2026 3ª giornata 22 ottobre 2026 4ª giornata 5 novembre 2026 5ª giornata 26 novembre 2026 6ª giornata 10 dicembre 2026 7ª giornata 21 gennaio 2027 8ª giornata 28 gennaio 2027

Al termine della fase campionato, la classifica determinerà il destino delle squadre partecipanti:

le squadre classificate dal primo all’ottavo posto accedono direttamente agli ottavi di finale come teste di serie;

le squadre dal nono al 24esimo posto disputano i playoff per accedere agli ottavi;

le squadre dal 25esimo al 36esimo posto vengono eliminate dalla competizione senza passaggio in Conference League.

Gli spareggi, in gara di andata e ritorno, sono in programma per il 18 febbraio 2027 e per il 25 febbraio 2027. Dagli ottavi in poi il torneo prosegue con la tradizionale fase a eliminazione diretta, fino alla finale, seguendo questo calendario:

Ottavi di finale 11 marzo 2027 18 marzo 2027 Quarti di finale 8 aprile 2027 15 aprile 2027 Semifinali 29 aprile 2027 6 maggio 2027 Finale 26 maggio 2027

Il percorso verso la finale di Europa League 2026/27

Con la conclusione delle qualificazioni, il quadro delle partecipanti è quindi completo. Il prossimo appuntamento sarà il sorteggio della fase campionato, dal quale emergeranno le 8 avversarie di ciascun club; successivamente verranno definiti date, orari e ordine delle partite. Da lì inizierà il percorso che porterà fino alla finale dell’Europa League 2026/27, in programma il 26 maggio 2027 allo Stadio Waldstadion di Francoforte.