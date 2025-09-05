Atalanta, ansia per Scamacca: problema al ginocchio e dubbi

Momenti di apprensione per l’Atalanta e per i fantallenatori. Gianluca Scamacca, attaccante nerazzurro, ha lasciato nei giorni scorsi il ritiro della Nazionale italiana, facendo scattare subito l’allarme. Il centravanti è rientrato a Bergamo, dove si è sottoposto a una serie di esami clinici per chiarire le sue condizioni fisiche.

La diagnosi: infiammazione al ginocchio sinistro

Gli accertamenti medici hanno evidenziato una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro, legata a un sovraccarico articolare. Nulla di grave, ma si tratta di un problema che necessita di attenzione e gestione accurata. Per il classe 1999 è stato predisposto un iter di terapie personalizzate, con l’obiettivo di migliorare la situazione e definire i tempi di recupero.

I tempi di recupero e il rischio per l’incontro con il Lecce

Al momento, la presenza di Scamacca alla ripresa del campionato è in forte dubbio. L’Atalanta dovrà affrontare il Lecce e la disponibilità del centravanti resta incerta. Le prossime giornate saranno decisive per capire se potrà tornare a disposizione di Gasperini già nel breve termine oppure se serviranno ulteriori settimane di stop.

Fantacalcio: cosa fare con Scamacca

La notizia non è indifferente per i fantallenatori, proprio nei giorni delle aste. L’attaccante resta un punto di riferimento importante, ma la situazione impone cautela. Scamacca dovrà convivere con una condizione fisica da monitorare e con la concorrenza di Krstovic, che potrebbe insidiare spazio e minutaggio. Chi punta su di lui dovrà tenere conto di possibili rotazioni e di un rendimento condizionato dagli infortuni.