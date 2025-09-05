Fantacalcio, conviene comprare Adrien Rabiot? Pro e contro

Dopo Luka Modric, il Milan ha deciso di puntare su un altro centrocampista di grande esperienza internazionale: Adrien Rabiot. Il francese, classe 1995, torna in Italia dopo una lunga parentesi alla Juventus e una stagione all’Olympique Marsiglia, firmando con i rossoneri e ritrovando Max Allegri, tecnico con cui ha sempre avuto un rapporto privilegiato.
Nato a Saint-Maurice il 3 aprile 1995, Rabiot ha mosso i primi passi nelle giovanili del Créteil-Lusitanos, prima di vivere esperienze formative al Manchester City, al Pau e infine al Paris Saint-Germain, dove ha debuttato in prima squadra nella stagione 2012/2013. Una breve parentesi al Tolosa gli ha permesso di trovare il primo gol tra i professionisti, prima di una lunga avventura in bianconero durata fino al 2024.
Con oltre 480 presenze da professionista, 57 gol e 39 assist in carriera, Rabiot porta al Milan un bagaglio di esperienza prezioso, da mettere subito al servizio di Allegri e dei compagni.
Caratteristiche tecniche: un centrocampista box to box
Rabiot è un centrocampista moderno, fisico e dinamico, capace di coprire ampie porzioni di campo con la sua progressione palla al piede. Mancino naturale, non fa largo uso del destro ma compensa con rapidità nello spostamento e nel tiro.
Tra le sue qualità principali:
Fase difensiva: contrasti efficaci, buon tempismo nelle chiusure e grande resistenza atletica.
Fase offensiva: inserimenti senza palla, attacchi all’area di rigore e ottima abilità nel colpo di testa.
Continuità di corsa: capace di mantenere un ritmo alto per tutti i 90 minuti.
Al Fantacalcio Classic è listato come centrocampista, mentre al Mantra è schierabile come C/T, un dettaglio che aumenta la sua appetibilità.
Fantacalcio: perché comprare Adrien Rabiot
Titolarità garantita: Allegri lo considera un suo pupillo e al Milan parte con i gradi di inamovibile.
Fisicità e inserimenti: qualità che possono tradursi in bonus pesanti, soprattutto in termini di gol e assist.
Esperienza internazionale: sicurezza in campo e capacità di gestire momenti decisivi.
Le problematicità di Rabiot al Fantacalcio
Discontinuità: nel corso della carriera ha alternato ottime prestazioni a periodi meno brillanti.
Concorrenza interna: il centrocampo del Milan è ricco di alternative, e ciò potrebbe influire sul minutaggio.
Gestione fantacalcistica: da evitare rilanci eccessivi all’asta. Il consiglio è di non superare i 23 crediti su 1000.
Fantascheda Adrien Rabiot
- Valore assoluto: Rabiot è un giocatore di livello internazionale, affidabile per qualità tecniche e personalità, con un peso specifico notevole all’interno di una squadra di vertice.
- Impatto fantacalcistico: può rivelarsi un buon acquisto, soprattutto come centrocampista titolare che porta equilibrio, pur non essendo un profilo da top assoluto.
- Continuità: alterna periodi di grande rendimento a fasi meno brillanti, ma nelle ultime stagioni ha alzato l’asticella della regolarità.
- Titolarità: parte come punto fermo del progetto Milan targato Allegri e difficilmente resterà fuori dai piani tattici dell’allenatore.
- Condizione fisica: in carriera non è stato martoriato dagli infortuni, ma qualche piccolo stop lo ha spesso accompagnato; un fattore da monitorare.
- Propensione al bonus: non è un centrocampista da doppia cifra, ma i suoi inserimenti e il colpo di testa lo rendono capace di garantire qualche gol e assist in stagione.