Sassuolo, buone notizie: Thorstvedt torna ad allenarsi in gruppo

L’avvio di stagione del Sassuolo non è stato dei migliori: due sconfitte nelle prime due giornate hanno complicato il rientro in Serie A e acceso i riflettori sulle difficoltà della squadra di Fabio Grosso. L’ex tecnico del Lione sta lavorando per ridare solidità e gioco ai neroverdi, e nelle ultime ore è arrivata una notizia incoraggiante che potrebbe cambiare il volto del centrocampo: Kristian Thorstvedt è pronto al rientro.

Il lungo stop per l’infortunio al tallone

Il centrocampista norvegese era fermo da diversi mesi a causa di un serio problema al tallone, che aveva reso necessario anche un intervento chirurgico. Una battuta d’arresto pesante sia per lui che per la squadra, che ha dovuto fare a meno di un giocatore capace di unire qualità tecniche e grande fisicità. Thorstvedt, infatti, era diventato uno dei punti fermi del Sassuolo nella scorsa stagione, distinguendosi per continuità di rendimento e capacità di inserirsi in zona gol.

Ritorno in gruppo e programma di recupero

Ora le prospettive sono decisamente migliori. Thorstvedt è tornato ad allenarsi con il gruppo squadra, un segnale chiaro che il recupero sta procedendo secondo i piani. Lo staff tecnico e medico ha però intenzione di gestirlo con prudenza: il rientro in campo sarà graduale, per permettergli di ritrovare la miglior condizione fisica ed evitare ricadute. Fabio Grosso non vuole forzare i tempi, ma sa di poter contare presto su un giocatore chiave per il proprio progetto tattico.

La fiducia di Grosso e il rinnovo contrattuale

La società e l’allenatore credono molto nel norvegese. Non a caso, nelle ultime settimane è emersa la volontà di proporre a Thorstvedt un rinnovo contrattuale fino al 2029, una mossa che testimonia l’intenzione di farne una colonna del Sassuolo del futuro. Grosso lo considera un elemento imprescindibile per dare equilibrio alla mediana e allo stesso tempo aumentare il peso offensivo grazie ai suoi inserimenti senza palla.

Fantacalcio: un’occasione da non sottovalutare

Il ritorno di Thorstvedt non passa inosservato nemmeno agli occhi dei fantallenatori. Dopo mesi di inattività, il suo nome potrebbe passare sotto traccia nelle aste, diventando così un potenziale colpo low cost. Chi deciderà di puntare su di lui potrà approfittare di un centrocampista capace di portare bonus con gol e assist, soprattutto se riuscirà a tornare ai livelli pre-infortunio. Naturalmente servirà un po’ di pazienza, ma il suo profilo può rivelarsi prezioso in ottica fantacalcio.

L’importanza tattica per il Sassuolo

Dal punto di vista tattico, Thorstvedt rappresenta una risorsa fondamentale per Grosso. Può agire come mezzala in un centrocampo a tre, garantendo inserimenti e copertura, oppure come trequartista in un modulo più offensivo. La sua duttilità, unita a forza fisica e capacità di finalizzare, permette al Sassuolo di avere soluzioni alternative sia nella costruzione del gioco che nelle fasi più avanzate. In un campionato lungo e difficile come la Serie A, un giocatore con queste caratteristiche può davvero fare la differenza.