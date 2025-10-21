Udinese, primo bonus al fantacalcio per Nicolò Zaniolo

L’Udinese si aggrappa a Nicolò Zaniolo. Il centrocampista offensivo ha firmato il pareggio che ha permesso ai friulani di evitare la sconfitta nel match contro la Cremonese. La risposta dell’ex Roma e Fiorentina ha regalato un punto prezioso alla squadra di Runjaic allo stadio Zini di Cremona, in una gara che sembrava complicarsi col passare dei minuti.

Il gol di Zaniolo arriva in un momento importante per l’Udinese, che sta cercando di trovare equilibrio e continuità nei risultati. Un episodio che potrebbe rappresentare non solo una boccata d’ossigeno per la squadra, ma anche uno stimolo in più per il giocatore, desideroso di tornare ai suoi livelli migliori.

Primo +3 stagionale per Zaniolo al fantacalcio

Quella di ieri è stata la prima gioia stagionale per Zaniolo, che trova il suo primo bonus al fantacalcio. Un segnale di risveglio per un calciatore che, fin dal suo arrivo a Udine, è stato considerato uno degli elementi in grado di alzare la qualità offensiva dei bianconeri.

Il +3 contro la Cremonese fa sorridere i fantallenatori, ma soprattutto restituisce fiducia a un giocatore che sta lavorando per ritrovare continuità, ritmo e incisività. Con questa rete, la sua fantamedia sale a 6.40, un dato che fotografa un rendimento in crescita e una condizione in miglioramento, elementi fondamentali per il prosieguo della stagione.

Segnali di crescita per Zaniolo

Contro la Cremonese, Zaniolo ha mostrato carattere e determinazione, elementi che da sempre fanno parte del suo repertorio. Dopo un primo tempo di grande corsa e sacrificio, nella ripresa è riuscito a trovare anche la giocata decisiva, quella che ha permesso all’Udinese di portare a casa un risultato utile.

Una prestazione che, al di là del gol, evidenzia progressi sul piano mentale e tattico. Zaniolo sembra sempre più coinvolto nel progetto di Runjaic, e il suo apporto potrebbe diventare fondamentale per una squadra che punta a risalire la classifica attraverso la solidità e la qualità dei suoi interpreti.

Per il giocatore, questo gol può rappresentare un punto di ripartenza: un segnale concreto che il percorso verso il pieno rilancio è ancora lungo, ma finalmente avviato nella direzione giusta.