Barcellona, il titolo è sempre più lontano: solo un pareggio contro l’Atletico, valzer di rigori [FOTO]

Partita incredibile quella che è andata in scena per la Liga spagnola, solo un pareggio per il Barcellona contro l’Atletico Madrid con i blaugrana che si allontanano dalla vittoria del titolo, sorride il Real Madrid che può allungare ancora di più. Succede di tutto nei primi minuti. All’11’ padroni di casa in vantaggio con un autogol di Diego Costa. L’ex Chelsea può riscattarsi, si presenta sul dischetto ma sbaglia, il penalty viene però fatto ribattere perché Ter Stegen non aveva i piedi sulla linea, questa volta è Saul a calciare per l’1-1. Nel secondo tempo ancora due calci di rigori, uno per parte. In gol Messi e ancora una volta Saul. Finisce 2-2. Passo falso del Barcellona che rimane a -1 dal Real Madrid e con i Blancos che devono recuperare una partita.