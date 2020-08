Calciomercato Atalanta, nomi da Champions: Gasperini prepara una squadra da sogno [FOTO]

CALCIOMERCATO ATALANTA – Stagione entusiasmante per l’Atalanta, il club nerazzurro ha chiuso il campionato al terzo posto alle spalle di Juventus e Inter, fino a poche giornate dalla fine ha dato l’impressione di poter lottare addirittura per lo scudetto. Adesso la squadra di Gasperini si prepara per i quarti di finale di Champions League contro il Psg, l’Atalanta si giocherà la partita con il sogno di staccare il pass per la semifinale. La dirigenza ha intenzione di alzare l’asticella, l’obiettivo è aggiungere in rosa calciatori di livello internazionale, giocatori in grado di fare la differenza.

L’obiettivo numero uno per l’attacco è Boga, calciatore del Sassuolo protagonista di un rendimento altissimo. Sul piatto già 25 milioni di euro, non è stata ancora trovata l’intensa tra i club mentre il calciatore è stuzzicato dalla soluzione. Ma circolano altre soluzioni importanti: Florian Thauvin del Marsiglia e Memphis Depay del Lione. Per il ruolo di terzino contatto per Florenzi, per il centrocampo vorrebbe tornare Bonaventura, fresco dell’addio al Milan. Ma sono tante altre le trattative in ballo, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti gli obiettivi sul taccuino.