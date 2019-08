Calciomercato Sampdoria, arriva il doppio colpo ma c’è un problema dal punto di vista tattico, l’11 [FOTO]

CALCIOMERCATO SAMPDORIA – Inizio shock in casa Sampdoria, la squadra di Di Francesco ha dovuto fare i conti con una sconfitta pesantissima all’esordio in campionato, 0-3 davanti al pubblico amico contro la Lazio che hanno fatto emergere evidenti lacune in tutti i ruoli del campo. La squadra si prepara per la seconda giornata, la trasferta contro il Sassuolo, nel frattempo la dirigenza si muove sul calciomercato e sta per piazzare un doppio innesto per l’attacco. Il primo nome è quello dell’ex Atalanta Emiliano Rigoni, accordo raggiunto con lo Zenit ed arrivo in Italia previsto nelle ultime ore, il secondo è quello del Cholito Simeone della Fiorentina, è pronto a vestirsi di blucerchiato in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 16 milioni di euro.

Simeone certezza in Serie A ma…

Giovanni Simeone può rappresentare una certezza per Di Francesco ma esiste un problema dal punto di vista tattico, Quagliarella infatti giocherà da prima punta e nel 4-3-3 l’ormai ex Fiorentina non può ricoprire altri ruoli, prevista dunque una staffetta tra Quagliarella e Simeone, complice anche l’età dell’ultimo capocannoniere del campionato. Simeone inizia la carriera in Argentina, poi l’arrivo in Italia al Genoa, si mette subito in mostra dal punto di vista realizzativo, poi la Fiorentina ed impatto importante, adesso può rilanciarsi con la Sampdoria.

Emiliano Rigoni, sfortunata l’avventura all’Atalanta

Altro innesto quasi definito è l’arrivo dallo Zenit di Emiliano Rigoni, anche in questo caso problemi dal punto di vista tattico, si tratta di un esterno d’attacco, probabilmente si giocherà il posto con Maroni, dall’altra parte invece spazio a Caprari. Inizio di carriera in Argentina, poi la grande occasione allo Zenit, viene notato dall’Atalanta ma la prima esperienza in Italia non è stata fortunata, poi il ritorno allo Zenit, adesso ancora in Serie A, questa volta per lasciare il segno.

