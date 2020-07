Calciomercato Torino, al via la rivoluzione: tanti nomi in entrata, pronte alcune cessioni

CALCIOMERCATO TORINO – L’obiettivo è raggiungere la salvezza. Non è un buon momento per il Torino, il club granata sta disputando una stagione ben al di sotto delle aspettative ed è a rischio retrocessione. Le prossime partite saranno decisive per raggiungere l’obiettivo salvezza, già a partire dalla prossima sfida contro la corazzata Juventus. Tanti calciatori hanno deluso le aspettative, per questo motivo non è da escludere una vera e propria rivoluzione.

PORTIERE E DIFESA – Sirigu è uno dei migliori portieri in circolazione e vorrebbe rimanere solo di fronte a un progetto ambizioso, non mancano le offerte e non è da escludere una cessione, stesso discorso per i difensori Nkoulou e Izzo. Con la valigia in mano anche De Silvestri, seguito da vicino dal Bologna. In entrata occhi su Vicari della Spal.

CENTROCAMPO – E’ il reparto che ha deluso di più le aspettative, troppo macchinoso e non è, quasi mai, riuscito a cambiare passo. Serve un calciatore di qualità (Baselli ha deluso), necessario anche l’inserimento di un calciatore di corsa. L’identikit ideale porta a Linetty della Sampdoria, tentativo anche su Bonaventura.

ATTACCANTI – Potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione. Si va verso la conferma di Verdi che ha qualità nonostante qualche difficoltà incontrata nel primo anno. Con la valigia in mano (in prestito) Edera e Millico, mentre Zaza non rientra più nei piani. Si continua a parlare di Joao Pedro del Cagliari. Ma sono tanti i calciatori seguiti in entrata, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti gli obiettivi.