Coreografia Roma-Lazio, spettacolo all’Olimpico: le due tifoserie regalano emozioni [FOTO e VIDEO]

Coreografia Roma-Lazio – Si sta giocando il derby della Capitale. Come sempre spettacolo sugli spalti. Le due tifoserie hanno regalato coreografie da brividi nel pre-gara. Cori, bandiere e stemmi ricreati sulle due Curve per una partita molto attesa. Un Roma-Lazio d’alta classifica. Ora si attende lo spettacolo in campo con le due squadre che proveranno a vincere fino alla fine. In alto la FOTOGALLERY, in basso i VIDEO.