Crotone-Udinese 1-2, le pagelle di CalcioWeb: De Paul grande protagonista, doppietta ed espulsione

La 31esima giornata del campionato di Serie A si è aperta con scontri per la salvezza, in particolar modo si sono affrontate Crotone e Udinese che hanno fornito interessanti indicazioni per la classifica. In gol De Paul, è quanto emerso anche dalla pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Colpo salvezza dei bianconeri che si avvicinano sempre di più all’obiettivo, notte fonda per i calabresi con la retrocessione che è sempre più probabile. L’uomo del match è stato come al solito De Paul che si conferma un calciatore di grandissima qualità, per l’argentino doppietta ed espulsione. Inutile il calcio di rigore trasformato da Simy, l’attaccante è uno dei pochi a salvarsi dei calabresi. Il risultato non cambia nel finale, finisce 1-2, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Crotone-Udinese, le pagelle di CalcioWeb

Crotone (3-5-2): Cordaz 6.5; Djidji 5.5, Golemic 5, Cuomo 5; Pereira 6, Messias 5.5, Petriccione 5.5, Molina 6, Reca 6.5; Ounas 5, Simy 6.5. A disposizione: Festa, Crespi, Magallan, Cigarini 6, Luperto, Luis Rojas 5.5, Zanellato 6, Rispoli, Di Carmine, Vulic, Eduardom Riviere s.v.. Allenatore: Cosmi

Udinese (3-5-2): Musso 6; Bonifazi 6, Nuytinck 6.5, Samir 6.5; Molina 5.5, De Paul 7.5, Walace 6, Pereyra 6, Stryger Larsen 5.5; Nestorovski 6.5; Okaka 6. A disposizione: Gasparini, Scuffet, Ouwejan, Makengo, Braaf, Arslan s.v., Micin, Llorente, Forestieri s.v., Becao s.v., De Maio, Zeegelaar. Allenatore: Gotti