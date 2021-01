Una notizia triste che ha sconvolto il mondo del calcio. Al calciatore ivoriano Souleymane Bamba, è stato diagnosticato il linfoma non Hodgkin. E’ una malattia che colpisce il sistema linfatico, adesso sarà necessaria una lunga terapia. La notizia è stata comunicato dal Cardiff: “Siamo tristi nell’informarvi che a Sol Bamba è stato diagnosticato il linfoma non Hodgkin. Con il supporto del nostro staff medico, Sol ha immediatamente iniziato le cure con la chemioterapia. Ammirato da compagni, staff, e tifosi, Sol ha iniziato la battaglia con la malattia con il suo tipico spirito positivo. Durante le cure, Sol rimarrà continuerà a supportare i suoi compagni durante le partite e ad allenare i ragazzi della nostra Academy. Tutti gli aggiornamenti sulla salute di Sol saranno pubblicati tramite i canali ufficiali del club. Siamo tutti con te, Sol”.

Chi è Sol Bamba

Souleymane Bamba è un calciatore ivoriano, difensore del Cardiff City. Nato in Francia, è un difensore centrale che preferisce giocare in un reparto a 3, si è messo in mostra grazie alla forza fisica e nel gioco aereo. E’ cresciuto nel Psg, nel 2006 si è trasferito in Scozia con il Dunfermline, poi l’avventura con l’Hibernian. Nel 2011 passa al Leicester City, successivamente viene chiamato in Italia, al Palermo. Non riesce a fare la differenza, disputa appena una partita. Infine altre due squadre inglesi: il Leeds ed il Cardiff. Protagonista anche con la maglia della Costa d’Avorio. Adesso dovrà affrontare la partita più importante, quella con la malattia. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del calciatore.