Genoa-Inter 0-2, le pagelle di CalcioWeb: Lukaku e D’Ambrosio in gol, Barella cambia la partita [FOTO]

Genoa-Inter, le pagelle di CalcioWeb – L’Inter si riscatta e dopo la sconfitta nel derby contro il Milan ed il pareggio in Champions League torna al successo contro il Genoa. Partita dai due volti per la squadra di Antonio Conte, alla fine c’è da salvare il risultato. Il primo tempo è sottotono per entrambe le squadre, poche occasioni da una parte e dall’altra. Nella ripresa gli ospiti si giocano la carta Barella, mossa che sarà quella vincente. Grande giocata dell’ex Cagliari che serve Lukaku, l’attaccante non sbaglia e supera Perin. L’Inter prova a controllare, molto positiva anche la prestazione di Darmian. Al 79′ l’Inter la chiude, colpo di testa di Ranocchia e tap-in di D’Ambrosio che si conferma sempre molto positivo. Finisce 0-2, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Genoa (3-5-2): Perin 6; Bani 6.5, Zapata 6, Goldaniga 6; Ghiglione 6, Behrami 6, Badelj 5, Rovella 6, Czyborra 5.5; Pandev 6, Pjaca 5.5. All.Mara. A disposizione: Marchetti, Paleari, Biraschi, Zajc 6., Radovanovic 6, Destro, Melegoni s.v., Masiello, Shomurodov 5.5, Parigini, Pellegrini 6, Dumbravanu

Inter (3-4-1-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 6.5, Ranocchia 6, Bastoni 6.5; Darmian 6.5, Vidal 6.5, Brozovic 6, Perisic 5.5; Eriksen 6; Lukaku 6.5, Lautaro 6. All.: Conte A disposizione: Padelli, Stankovic, Hakimi 6, De Vrij, Kolarov 6, Barella 7, Moretti, Nainggolan 6, Vezzoni, Carboni, Satriano, Pinamonti 5.5