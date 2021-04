Il festino in casa Juventus, il web si scatena: la chiamata ai Carabinieri di Conte, De Laurentiis e Cairo [FOTO]

Continua a far discutere in casa Juventus il festino organizzato da McKennie che potrebbe portare pesanti conseguenze. Il club bianconero deve fare i conti anche con problemi fuori dal campo, la stagione non può essere considerata di certo all’altezza: in campionato il distacco dall’Inter che guida la classifica è molto pesante, mentre in Champions League è stata eliminata da una squadra inferiore come il Porto. L’arrivo dello statunitense è stato sicuramente azzeccato, il centrocampista è stato sempre uno dei migliori quando chiamato in causa e la dirigenza ha deciso di confermarlo anche per la prossima stagione. McKennie è stato però autore di una ‘bravata’ che potrebbe portare conseguenze.

Le reazioni sul festino di McKennie

Il centrocampista McKennie ha organizzato un festino in casa, presenti anche altri due calciatori della Juventus: si tratta di Dybala e Arthur. Come confermato anche da un vicino di casa i calciatori non avrebbero rispettato le regole del distanziamento per il Coronavirus, non indossavano le mascherine e sarebbero rientrati in casa oltre l’orario previsto per il coprifuoco. Alla fine avrebbero partecipato anche della giovani ragazze. La Juventus non è rimasta sicuramente contenta ed avrebbe intenzione di sanzionare i calciatori con la multa. Nel frattempo il web si è scatenato con tantissimi meme pubblicati sul profilo Instagram. Secondo gli utenti la chiamata ai Carabinieri sarebbe partita da Antonio Conte, De Laurentiis e Cairo (ovviamente in senso ironico). In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini divertenti.