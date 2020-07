Inter-Torino 3-1, le pagelle di CalcioWeb: remuntada dei nerazzurri. Male Handanovic, non basta Belotti

Inter-Torino, le pagelle di CalcioWeb – L’Inter torna al successo, il Torino dovrà ancora lottare per evitare la retrocessione. A San Siro è andata in scena una partita dai due volti, la squadra di Antonio Conte ha provato a schiacciare gli avversari già dai primi minuti. Ma a passare in vantaggio sono gli ospiti, clamorosa papera da parte del portiere Handanvovic, ne approfitta Belotti e porta in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa è dominio dell’Inter che riesce a ribaltare tutto in pochi minuti e con ottime giocate. Entro il 50esimo arrivano le marcature prima di Young e poi di Godin con un colpo di testa. A chiudere i conti è Lautaro Martinez con un tiro deviato. Il risultato non cambia più, finisce 3-1. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Inter: Handanovic 4.5; Godin 7 (dal 76′ Skriniar s.v.), De Vrij 6, Bastoni 6, D’Ambrosio 5.5 (dal 71′ Biraghi 6), Brozovic 6.5, Gagliadini 6, Young 7 (dal 72′ Candreva 6); Borja Valero 6; Lautaro 7 (dall’84’ Eriksen s.v.), Sanchez 6.5.

Torino: Sirigu 6; De Silvestri 5.5 (dal 66′ Singo 5.5), Izzo 5, Nkoulou 5.5, Bremer 5.5, Aina 6.5, Meite 5.5 (dal 64′ Lukic 5.5), Rincon 6, Ansaldi 6 (dal 64′ Berenguer 5.5), Verdi 5.5 (dal 76′ Millico s.v.), Belotti 6.5.