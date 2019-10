Iran, prima partita allo stadio per le donne: 14 gol della nazionale alla Cambogia [FOTO]

Non passerà alla storia per il risultato, nonostante un rotondo 14-0. Iran-Cambogia, match di qualificazione mondiale, verrà ricordato come un simbolo della vittoria delle donne iraniane che per la prima volta da quasi 40 anni, dalla Rivoluzione islamica, hanno avuto la possibilità di vedere una partita di calcio allo stadio. I riflettori di mezzo mondo erano puntati sull’Azadi Stadium di Teheran dove hanno potuto assistere all’incontro 3.500 tifose. Per l’occasione alle donne è stato dedicato un settore apposito dell’impianto a cui hanno avuto accesso quando l’impianto era ancora vuoto. Sugli spalti le tifose iraniane hanno incitato la propria nazionale con tanto di bandiere, magliette, cappelli e visi pitturati coi colori dell’Iran.

Per quanto riguarda la partita in campo, l’Iran ha dominato la Cambogia, da segnalare i 4 gol di Karim Ansarifard (40′, 48′, 60′ e 88′) e la tripletta di Sardar Azmoun (11′, 35” e 44′). A fine partita il capitano iraniano, Masoud Shojaei, assieme agli altri compagni, è andato sotto il settore delle donne per ringraziarle del loro supporto durante l’incontro.