L’Atalanta ha anticipato le possibili operazioni per le prossime sessioni di mercato e ha avviato la trattativa per il difensore Joakim Maehle. La squadra di Gasperini sta disputando una stagione molto interessante, è reduce dal pareggio in trasferta contro la Juventus che ha aumentato la consapevolezza nel gruppo. Può togliersi tantissime soddisfazioni in campionato e Champions League e lottare per obiettivi prestigiosi. Nel corso degli ultimi anni la dirigenza si è mossa molto bene soprattutto in fase di calciomercato, sono stati individuati dei calciatori già pronti per il calcio italiano e di grande prospettiva, il mercato estero ha regalato sempre grosse soddisfazioni al club nerazzurro.

Chi è Joakim Maehle

Ecco perché si sta provando a chiudere per un altro calciatore molto interessante. Si tratta di Joakim Maehle calciatore danese, difensore del Genk e della nazionale danese. E’ un classe 1997, quindi ancora giovane e con ampi margini di miglioramento. Inizia la carriera all’Aalborg, si mette subito in mostra come un buon prospetto. Ma l’esperienza più importante è stata quella con la maglia Genk, attuale squadra. E’ un punto di riferimento dal 2017, tanto da aver attirato le attenzioni dei maggiori club in Europa, tra questi anche l’Atalanta. Percorso interessante anche in Nazionale, con la Danimarca ha iniziato la trafila dall’Under 20 fino alla prima squadra. Si tratta di un terzino destro che può essere impiegato sia in difesa che a centrocampo, nel corso della carriera ha dimostrato di essere molto preparato per giocare in entrambe le fasi, sia in zona difensiva che offensiva. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini. In basso il video con i dettagli della trattativa.