Lazio-Genoa 4-3, le pagelle: la squadra di Inzaghi prima dilaga, poi rischia nel finale

La Lazio continua la marcia verso la qualificazione alla prossima Champions League, la squadra di Simone Inzaghi sta attraversando un periodo molto importante e si candida per conquistare il quarto posto. La partita contro il Genoa è stata in discussione solo nel finale, è quanto confermato anche dalle pagelle. I biancocelesti provano a mettere le cose in chiaro già nel primo tempo, la Lazio si trova in doppio vantaggio con Correa e Ciro Immobile su calcio di rigore. Nel secondo tempo si registra la reazione del Genoa grazie all’autogol di Marusic. I padroni di casa si confermano in giornata di grazia e chiudono i conti con Luis Alberto e ancora Correa. Nel finale grandissima reazioni del Genoa con il rigore di Scamacca ed il gol di Shomurodov. Finisce 4-3.

Lazio-Genoa, le pagelle di CalcioWeb

LAZIO (3-5-2): Reina 6.5; Marusic 5, Hoedt 6.5, Radu 6.5; Lazzari 6.5, Milinkovic 7 (82′ Akpa Akpro s.v.), Leiva 6 (57′ Cataldi 5.5), Luis Alberto 7.5 (82′ Parolo s.v.), Lulic 5.5 (67′ Fares 6); Immobile 7.5, Correa 8 (83′ Pereira). All. Inzaghi

GENOA (3-5-2): Perin 6; Biraschi 5, Radovanovic 4.5 (46′ Ghiglione 6), Masiello 5; Goldaniga 5, Strootman 5.5 (52′ Rovella 6), Badelj 5.5, Zajc 5.5 (46′ Pjaca 5), Zappacosta 6 (69′ Cassata 6); Destro 6 (46′ Scamacca 7), Shomurodov 6.5. All. Ballardini