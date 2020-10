Lazio-Inter 1-1, la pagelle di CalcioWeb: Lautaro Martinez punge ancora, Immobile ingenuo [FOTO]

Lazio-Inter, la pagelle di CalcioWeb – Bella partita tra Lazio e Inter, due squadre che saranno sicure protagoniste fino al termine della stagione. La partita è stata un pò condizionata nel secondo tempo dall’espulsione di Ciro Immobile, fallo di reazione dell’attaccante nei confronti di Vidal. Il match si sblocca con una rete di Lautaro Martinez, la squadra di Inzaghi è in difficoltà ma trova il pareggio con un colpo di testa di Milinkovic-Savic. Poi il cartellino rosso, nel finale grande occasione con il palo di Brozovic. Poi un’altra espulsione, quella di Sensi. Il risultato non cambia più, finisce 1-1. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Lazio-Inter, la pagelle di CalcioWeb

Lazio (3-5-2)

Strakosha voto 6: poche colpe sul gol di Lautaro Martinez.

Patric voto 6: partita all’altezza per il difensore di Inzaghi, sempre molto attento.

Acerbi voto 7: protagonista in occasione del gol del pareggio, anche nel gioco aereo riesce a fare la differenza.

Radu s.v.: costretto a lasciare il campo dopo 16 minuti, troppo poco per esprimere un giudizio.

Lazzari voto 6.5: la solita partita di grande sacrificio, si fa vedere anche in fase di spinta.

Milinkovic voto 7: nel primo tempo partita non entusiasmante, poi trova un grande gol con un colpo di testa.

Leiva voto 5.5: partita un pò sottotono per il brasiliano, poca personalità nella sfida di oggi.

Luis Alberto voto 6: è l’uomo di maggiore qualità della squadra, non sfrutta al meglio qualche contropiede.

Marusic voto 5: anche l’esterno obbligato alla sostituzione. Fino al 35′ prova con più bassi che alti.

Correa voto 5: è lontanissimo dalla migliore condizione, oggi brutta partita.

Immobile voto 5: l’inizio di stagione è stato un pò al di sotto delle aspettative, giornata senza gol ed espulsione per reazione.

(dal 16′ Bastos 6)

(dal 35′ Fares 6)

(dal 46′ Parolo 5.5)

(dall’80’ Escalante s.v.)

(dall’80’ Akpa s.v.)

Inter (3-5-2)

Handanovic voto 6: non sembra avere colpe sul gol subito da Milinkovic-Savic. il colpo di testa è stato ravvicinato.

Skriniar voto 6.5: è stato vicino alla cessione, la prestazione di oggi ha dimostrato tutte le qualità.

De Vrij voto 6.5: sempre molto sicuro, sbaglia pochissimi interventi.

Bastoni voto 6: cresce partita dopo partita, è pronto per altissimi livelli.

Hakimi voto 6: è un uomo più di spinta, oggi lavoro anche difensivo considerando la forza dell’avversario.

Barella voto 6.5: è un calciatore universale, prova a prendere per mano il centrocampo nerazzurro.

Vidal voto 7: un pupillo di Antonio Conte. E c’è un motivo. Il suo contributo è preziosissimo.

Gagliardini voto 6.5: ottima prova per il centrocampista, buon lavoro in fase di interdizione.

Perisic voto 6.5: il croato rappresenta un’arma molto importante, partecipa al gol di Lautaro.

Lukaku voto 6: partita di grande sacrificio, non è lucidissimo nei metri finali del campo.

Lautaro voto 7: le voci di mercato sono un lontano ricordo. E’ tornato un grande realizzatore.

(dal 67′ Sensi 4.5)

(dal 68′ Young 6)

(dal 73′ Brozovic 5.5)

(dal 79′ Sanchez s.v.)

(dal 79′ D’Ambrosio s.v.).