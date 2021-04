Lazio-Milan 3-0, le pagelle di CalcioWeb: Correa manda in estasi i biancocelesti, Pioli protesta per un fallo su Calhanoglu

La Lazio torna pienamente in corsa per la Champions League, il Milan sembra invece in caduta libera e rischia di fallire l’obiettivo. E’ andata in archivio la 33esima giornata del campionato di Serie A, il turno si è concluso con il botto. Grandissima prestazione di Correa, è quanto confermato anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. I primi minuti sono emozionanti, prima Calhanoglu va vicino al gol, ma a trovare la marcatura è Correa che riesce a superare Donnarumma. I ritmi sono alti, gol annullato a Lazzari per un fuorigioco millimetrico. Nel secondo tempo lo stesso Correa trova il raddoppio, ma il Milan protesta per un fallo non fischiato su Calhanoglu. Nel finale la Lazio vicina al tris con Immobile, il palo salva Donnarumma. Lo stesso Immobile chiude in conti per il definitivo 3-0. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Lazio-Milan, le pagelle di CalcioWeb

Lazio (3-5-2): Reina 6.5; Marusic 6.5, Acerbi 6, Radu 7; Lazzari 7, Milinkovic-Savic 6.5, Leiva 7, Luis Alberto 6.5, Lulic 6.5; Correa 9, Immobile 7.5. All.:Inzaghi. A disposizione: Strakosha, Alia, Patric, Pereira 5.5, Hoedt, Parolo, Cataldi, Musacchio, Akpa Akpro s.v., Muriqi s.v., Fares 5.5.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma 6; Calabria 6, Kjaer 6, Tomori 4.5; Theo Hernández 5; Bennacer 5; Kessié 6.5; Saelemaekers 5.5, Çalhanoğlu 5.5, Rebic 5.5, Mandzukic 5. All.: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Dalot 6, Castillejo, Tonali 6, Romagnoli 6, Hauge, Leao 5.5, Meité, Kalulu, Diaz 5.5, Krunic, Gabbia.