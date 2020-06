Liga, il Siviglia beffato nel finale: punto d’oro per il Levante [FOTO]

Si conclude la giornata della Liga spagnola. Nel penultimo match, il primo di oggi, botta e risposta tra Levante e Siviglia che si sono affrontate in una partita che ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto. Occasione sprecata per la squadra ospite che ha accarezzato i tre punti, sospiro di sollievo per i padroni di casa grazie ad un gol nel finale.

Il Siviglia inizia con il botto, ma non riesce a sfondare ed il Levante si difende bene: il primo tempo si conclude a reti inviolate. Nel secondo tempo la partita cambia e gli ospiti passano in vantaggio grazie alla rete di Luuk de Jong. I padroni di casa sembrano naufragare, il Siviglia vicino al raddoppio. Il risultato è quasi scritto, all’87’ autogol di Diego Carlos che fissa il risultato sul definitivo 1-1.

