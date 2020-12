Tante emozioni nel match della 14esima giornata del campionato di Serie A tra Milan e Lazio, sfida per le zone alte della classifica e tanti voti alti come emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Le due squadre hanno confermato le attese della vigilia e hanno dato vita ad una partita ricca di emozioni. La squadra di Stefano Pioli inizia con il botto e si trova in doppio vantaggio, prima la rete di Rebic e poi quella di Calhanoglu. I biancocelesti non mollano, accorciano con Luis Alberto dopo il penalty sbagliato da Immobile, l’attaccante si riscatta nel secondo tempo ed impatta. A tempo quasi scaduto è il solito Theo Hernadez a regalare la rete del definivo 3-2. Il Milan continua a volare e sorpassa nuovamente l’Inter in testa alla classifica. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Milan-Lazio, le pagelle di CalcioWeb

MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma 6.5; Calabria 5.5, Kalulu 5, Romagnoli 6, T. Hernandez 7.5; Tonali 5.5, Krunic 5.5; Saelemaekers 5.5, Calhanoglu 7.5, Rebic 6.5; Leão 5.5.

A disposizione: Castillejo 5.5, Hauge s.v.

LAZIO (3-5-2) – Reina 6.5; Patric 5, Luiz Felipe 6, Radu 6; Lazzari 6.5, Milinkovic-Savic 6.5, Escalante 6, Luis Alberto 7, Marusic 5.5; Correa 6.5, Immobile 6.5.

A disposizione: Muriqi 5.5, Cataldi 6.5, Pereira s.v., Akpa Akpro s.v., Hoedt s.v.