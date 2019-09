La rassegna stampa di sabato 14 settembre: le tre big in campo, duello a distanza Juve, Inter e Napoli [FOTO]

La rassegna stampa di sabato 14 settembre: in primo piano tra i principali quotidiani sportivi spiccano i tre anticipi odierni che vedono scendere in campo le tre ‘big’ del nostro campionato, Juventus, Inter e Napoli. “Ricomincia dai tre” titola il Corriere dello Sport: “Sarri, Ancelotti e Conte riaprono la Serie A. “Testa a testa, Sarri e Conte duello a distanza” è il titolo della Gazzetta dello Sport. “Juventinissimo” si legge invece su TuttoSport: “Sarri debutta sulla panchina bianconera, a Firenze derby stellare fra Ribery e Ronaldo”. In alto la FOTOGALLERY.