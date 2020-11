Sampdoria-Genoa 1-1, le pagelle di CalcioWeb: apre Jankto, poi Scamacca si sblocca [FOTO]

Sampdoria-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – Succede tutto nel primo tempo nel derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa. E’ stata una partita atipica, senza tifosi l’atmosfera è sempre spenta ma in particolar modo in una gara così sentita e che ha regalato sempre grande spettacolo sugli spalti. Il posticipo della domenica valido per la sesta giornata del campionato di Serie A, si è concluso sul punteggio di 1-1, nel complesso il risultato è stato giusto. La squadra di Ranieri ha provato a fare di più la partita, ma quella di Maran non ha mai rinunciato a giocare. La partita si sblocca dopo 23 minuti, grande conclusione di Jankto che sorprende Perin. La reazione del Genoa non tarda ad arrivare, grande gol di Scamacca che pareggia. Nel ripresa qualche occasione, Ranieri si gioca la carta Keita. L’ex Inter è pericoloso ma non riesce ad andare al gol. Finisce 1-1. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Sampdoria-Genoa, le pagelle di CalcioWeb

Sampdoria (4-4-2): Audero 6.5; Bereszynski 5, Tonelli 6, Yoshida 6.5, Augello 6.5; Jankto 7 (dall’84’ Leris s.v.), Thorsby 6.5, Ekdal 5.5 (dal 66′ Silva 6), Damsgaard 5 (dal 74′ Candreva s.v.); Ramirez 5.5 (dal 66′ Verre 5.5), Quagliarella 5.5 (dal 66′ Keita 6.5). All.Ranieri

Genoa (4-3-2-1): Perin 6; Biraschi 6, Goldaniga 6.5, Zapata 6.5, Criscito 6 (dal 77′ Pellegrini s.v.), Lerager 6.5 (dall’86’ Radovanovic s.v.), Badelj 5.5 (dal 73′ Behrami 5.5), Rovella 6.5; Pandev 5.5, Zajc 6 (dall’86’ Melegoni s.v.); Scamacca 7.5 (dal 73′ Pjaca 6). All.Maran