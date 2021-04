Sampdoria-Verona 3-1, le pagelle di CalcioWeb: ribaltone dei blucerchiati, i cambi fanno la differenza

Sampdoria e Verona hanno dato vita ad una partita che ha regalato tantissime emozioni, si sono affrontate due squadre che giocano un buon calcio: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Partita dai due volti, nel primo tempo meglio la squadra di Juric poi la compagine di Ranieri si è scatenata nel secondo tempo. Il Verona passa in vantaggio con Lazovic, i cambi dei blucerchiati fanno la differenza. La Sampdoria va in gol con Jankto, Gabbiadini e Thorsby. Il Verona non riesce a reagire ed il risultato non cambia più, finisce 3-1. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Sampdoria-Verona, le pagelle di CalcioWeb

Sampdoria (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6.5, Yoshida 6, Colley 6, Augello 6; Jankto 6.5, Thorsby 6.5, Silva 6.5, Damsgaard 5.5; Verre 5.5, La Gumina 5.5. A disp.: Ravaglia, Letica, Balde 7, Ramírez, Askildsen, Regini, Tonelli s.v., Gabbiadini 7, Ferrari, Léris, Quagliarella, Candreva 6.5. All. Ranieri.

Verona (3-4-2-1): Silvestri 5; Dawidowicz 5.5, Gunter 6.5, Dimarco 6; Faraoni 6, Sturaro 6, Barak 5.5, Lazovic 7; Salcedo 5.5, Zaccagni 6.5; Lasagna 5.5. A disp.: Berardi, Pandur, Lovato s.v., Favilli s.v., Udogie, Ilic, Cetin, Ceccherini, Ruegg, Bessa 5.5, Tameze 5, Colley s.v.. All. Juric.