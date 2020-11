Sassuolo-Inter 0-3, le pagelle di CalcioWeb: Martinez non va in gol, ma il suo lavoro è fondamentale [FOTO]

Sassuolo-Inter, le pagelle di CalcioWeb – E’ forse la prima partita veramente convincente dell’Inter. Si è aperta con il botto la giornata del campionato di Serie A, i nerazzurri sono stati protagonisti di un blitz su un campo molto difficile: il Sassuolo si era dimostrato la squadra più in forma, adesso non esce ridimensionata ma dovrà riflettere sui motivi del ko. La partita sembra chiusa già dopo 14 minuti, apre Sanchez su azione personale di Lautaro Martinez, poi lo sfortunato autogol di Chiriches. Nella ripresa l’11 di Conte controlla e chiude i conti con Gagliardini per il definitivo 0-3. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Sassuolo-Inter, le pagelle di CalcioWeb

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 5; Toljan 5.5, Chiriches 4, Ferrari 5, Rogerio 5; Maxime Lopez 5.5, Locatelli 6; Berardi 6, Djuricic 6, Boga 5.5; Raspadori 5.5. All.De Zerbi.

A disposizione: Pegolo, Marlon 5.5, Magnanelli, Ahyan, Peluso, Obiang 6, Muldur, 6 Traorè s.v., Oddei, Bourabia, Kyriakopoulos, Schiappacasse s.v.

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6, Bastoni 6.5; Darmian 7, Barella 6, Vidal 6.5, Gagliardini 7, Perisic 6; Sanchez 7, Lautaro 7. All.Conte

A disposizione: Stankovic, Radu, Hakimi, Lukaku s.v., Sensi s.v., Ranocchia, Young s.v., Eriksen s.v., D’Ambrosio