WeLoveYouRom, spopola l’hashtag: i tifosi dell’Inter al fianco di Lukaku [FOTO]

E’ tanta la delusione in casa Inter, il club nerazzurro ha perso la finale di Europa League contro il Siviglia. E’ stata una partita sicuramente condizionata dagli episodi, la squadra di Conte è stata anche molto sfortunata. Dopo il vantaggio di Lukaku su rigore (azione personale strepitosa dell’attaccante), gli spagnoli hanno ribaltato con la doppietta di de Jong, poi il pareggio di Godin sempre di testa, fino al definitivo 3-2 con l’autogol di Lukaku. Proprio il belga è stato croce e delizia, prima il vantaggio, poi sul 2-2 ha fallito una clamorosa occasione da gol, infine la deviazione decisiva nella propria porta. Non sono mancati gli sfottò nei confronti dell’ex Manchester United che nelle partite decisive non riesce a fare la differenza. Non è mancato, invece, il supporto dei tifosi dell’Inter che hanno apprezzato l’ottima stagione appena conclusa. Spopola l’hashtag #WeLoveYouRom, in onore proprio di Lukaku. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i messaggi.