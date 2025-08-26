Kean: “La Fiorentina ha tirato fuori il meglio di me” e sogna…

CalcioWeb

Moise Kean sembra aver trovato la sua dimensione alla Fiorentina. Dopo esperienze tra Inghilterra e Francia, l’attaccante di Vercelli si è raccontato, spiegando come il club viola sia riuscito a farlo rinascere dopo un periodo complicato, riportandolo al centro del progetto tecnico e soprattutto restituendogli fiducia in se stesso.

“La Fiorentina mi ha salvato”

Il classe 2000 non ha nascosto la gratitudine nei confronti della società toscana:

“La Fiorentina è riuscita a tirare fuori il meglio di me, mi ha offerto un grandissimo aiuto. Sentivo di essere precipitato in un buco nero, il club mi ha dato un’enorme fiducia e personalmente ci tenevo a non deludere una squadra e una piazza che mi hanno accolto in un modo così positivo”.

Una dichiarazione forte che conferma come il progetto viola sia stato determinante per riportarlo in alto dopo mesi difficili alla Juventus e le esperienze non sempre esaltanti all’estero.

Serie A, un campionato in evoluzione

Kean ha parlato anche della crescita del campionato italiano:

“La Serie A si sta aprendo a livello tattico ma soprattutto mentale. È diventato un torneo più competitivo, con tanti giovani che vogliono emergere. È bello vivere una crescita di questo tipo”.

Un’analisi lucida che riflette il cambiamento del nostro calcio, sempre più orientato a valorizzare i talenti e ad aprirsi a nuove filosofie di gioco.

Il legame con la Nazionale: “Un sogno che si realizza ogni volta”

Il pensiero di Kean non può che andare anche alla maglia azzurra. L’attaccante ha parlato con emozione del rapporto con la Nazionale:

“Per me scendere in campo con l’Italia è una cosa unica. È un sogno che avevo da piccolo e che si realizza ogni volta. Ho ancora impresse le immagini del 2006, avevo sei anni e guardavo i Mondiali con i miei amici nella piazzetta del quartiere. Adesso ci sono io a giocare con quella maglia: è una sensazione indescrivibile”.

L’obiettivo è chiaro: vivere da protagonista la stagione che porta alla Coppa del Mondo e contribuire al percorso azzurro.

I sacrifici dell’infanzia

Dietro i sorrisi e i gol, c’è anche una storia fatta di rinunce. Kean ha ricordato i sacrifici della sua giovinezza:

“Per giocare a calcio, quando avevo 13 anni, ho lasciato tutto: mia madre, la mia famiglia, i miei amici. È stato un rischio enorme: una volta andato via, dovevo per forza tornare indietro con qualcosa tra le mani”.

Un racconto che evidenzia quanto sia stato difficile il suo cammino e quanta determinazione sia servita per arrivare fino a qui.

Fiorentina e Nazionale: il futuro di Kean

La rinascita a Firenze ha riacceso entusiasmo attorno al giocatore, che ora guarda con fiducia al futuro. La Fiorentina ha trovato in lui un attaccante motivato, mentre la Nazionale potrebbe beneficiare della sua crescita in vista dei prossimi impegni internazionali.