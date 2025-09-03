Musiala e lo scontro con Donnarumma: “nessun rancore”

CalcioWeb

Il talento tedesco Jamal Musiala guarda al futuro con ottimismo. Dopo il grave infortunio subito al Mondiale per Club, il giocatore del Bayern Monaco ha dichiarato di voler tornare in campo nel 2025:

“Mi prenderò il mio tempo, non voglio dare una data precisa. Ma, visti i progressi, mi piacerebbe tornare a giocare partite ufficiali per il Bayern nel 2025. Voglio essere pronto”.

L’attaccante 22enne ha rassicurato i tifosi sul proprio stato fisico: “Il mio piede sta bene, il recupero procede secondo i piani. Non ho più bisogno delle stampelle, ma non voglio affrettare le cose”.

Lo scontro con Donnarumma e l’infortunio grave

L’infortunio di Musiala risale al quarto di finale del Mondiale per Club tra Bayern Monaco e PSG, quando si è scontrato con il portiere italiano Gianluigi Donnarumma. Il risultato fu pesantissimo: frattura del perone e lussazione della caviglia, proprio nella sua prima gara da titolare dopo un precedente stop muscolare.

Nonostante la gravità, Musiala non cerca colpevoli:

“Ha cercato la palla e non l’ha fatto apposta. Non sono arrabbiato con Donnarumma; mi ha contattato dopo. Va bene, queste cose succedono”.

Nel frattempo, Donnarumma ha lasciato Parigi per approdare al Manchester City.

Il futuro di Musiala al Bayern Monaco

Il Bayern conta di riavere presto il suo gioiello, che rimane uno dei prospetti più importanti del calcio europeo. Musiala ha ribadito la volontà di tornare in campo solo quando sarà al 100%:

“Il mio obiettivo è essere pronto, non voglio rischiare ricadute”.

La sua presenza sarà fondamentale per la stagione 2025, con i bavaresi pronti a puntare nuovamente sulla sua classe e sulla sua capacità di incidere nelle partite decisive.