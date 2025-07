Roma, El Aynaoui non vede l’ora di lavorare con Gasperini

CalcioWeb

Neil El Aynaoui ha parlato per la prima volta da giocatore della Roma, affidando ai canali ufficiali del club le sue sensazioni dopo l’arrivo nella Capitale. Il centrocampista, nuovo rinforzo per la mediana giallorossa, ha espresso grande entusiasmo per l’inizio di questa avventura e per l’opportunità di crescere in un ambiente di alto livello.

“Gian Piero Gasperini è un allenatore di alto livello che ha avuto molto successo all’Atalanta. Quindi è un grande allenatore di un grande club che vuole giocare un calcio offensivo. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui e di imparare da lui”, ha dichiarato El Aynaoui, mostrando ammirazione per il tecnico e per il progetto della società capitolina.

Imparare dai migliori per crescere ogni giorno

Il nuovo acquisto giallorosso non ha nascosto la sua voglia di mettersi in gioco e di apprendere il più possibile anche dai compagni di squadra.

“Ho la fortuna di entrare a far parte di una squadra con giocatori di alto livello. Cercherò di imparare qualcosa da tutti loro, così da poter migliorare e diventare il miglior giocatore possibile”, ha aggiunto El Aynaoui.

Parole che riflettono l’umiltà e la determinazione di un giovane pronto a confrontarsi con una realtà importante come quella della Roma e a crescere sotto la guida di un allenatore che ha saputo valorizzare molti talenti.

Un rinforzo per il centrocampo giallorosso

El Aynaoui arriva in una fase di rinnovamento per la Roma, che ha scelto di puntare su profili giovani e di prospettiva per rinforzare la rosa. Il centrocampista sarà a disposizione di Gasperini per la nuova stagione e potrà inserire le sue qualità tecniche e atletiche in un reparto che punta a essere competitivo su più fronti.