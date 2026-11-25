La guerra dei calendari è ormai uno dei temi centrali del calcio europeo. L’aumento degli impegni, la riduzione degli spazi per il recupero e la sovrapposizione tra competizioni mettono sotto pressione i calciatori e complicano la programmazione dei club, alimentando un dibattito che coinvolge ormai quasi tutti i principali campionati. Una questione che abbiamo già approfondito analizzando il rischio di un calcio sempre più condizionato dalla congestione delle partite e dai suoi effetti sulla salute dei giocatori.

Il problema, però, non riguarda soltanto il professionismo e le grandi competizioni internazionali. Nelle categorie inferiori scozzesi la difficoltà di coordinare gli impegni ha assunto contorni ancora più paradossali: alcune società si sono ritrovate a dover programmare due partite nello stesso giorno, talvolta con orari quasi sovrapposti e in località diverse. Non si tratta soltanto di giocare troppo, ma di riuscire persino a organizzare le partite senza che finiscano per sovrapporsi.

È quanto accaduto al Johnstone Burgh, club della quinta divisione scozzese che a novembre avrebbe dovuto disputare due incontri di coppa contemporaneamente. Un episodio che ha riportato l’attenzione su una difficoltà già emersa poche settimane prima con l’Armadale Thistle, costretto a scendere in campo due volte nell’arco della stessa giornata. Dietro queste vicende non c’è soltanto una curiosità sportiva, ma un problema di coordinamento tra le diverse organizzazioni che gestiscono il calcio non professionistico scozzese.

Johnstone Burgh, quando il calendario diventa impossibile

Il caso più recente ha coinvolto il Johnstone Burgh, società che milita nella Lowland League West, al quinto livello del calcio scozzese. Il calendario aveva riservato alla squadra due impegni per sabato 21 novembre: alle 14.30 la trasferta contro il Tayport nell’omonima città, valida per il terzo turno della Scottish Communities Cup, e alle 15.00 quella sul campo del Dunipace a Denny, per il primo turno della Lowland League Cup.

Le due partite si sarebbero dovute disputare a circa 65 miglia di distanza (poco più di 100 chilometri), con appena mezz’ora tra i rispettivi calci d’inizio. Una quasi sovrapposizione che avrebbe impedito al club di schierare la stessa squadra e che aveva inizialmente spinto l’allenatore Stevie Farrell a ipotizzare la divisione della rosa e dello staff tecnico, coinvolgendo anche alcuni elementi della formazione Under 20.

Il Johnstone Burgh aveva dichiarato di aver tentato ogni soluzione possibile per evitare il doppio impegno: spostare una delle gare in settimana, giocare il venerdì sera o la domenica pomeriggio, oppure disputare i due incontri prima o dopo l’altro. Il club aveva anche offerto di rinunciare alla propria quota degli incassi per compensare eventuali disagi agli avversari. Nessuna delle proposte aveva però portato a un accordo.

Alla fine, il doppio impegno è stato scongiurato, paradossalmente, dalle condizioni meteorologiche. Il 20 novembre la partita contro il Tayport è stata rinviata a causa del terreno ghiacciato. Il giorno successivo anche la gara contro il Dunipace è stata cancellata per il gelo. Il recupero contro il Dunipace è stato fissato per il 19 dicembre, mentre quello contro il Tayport è rimasto senza una nuova data. Il club si è quindi ritrovato con due partite da recuperare, anziché con il doppio impegno originariamente previsto.

Due partite in un giorno: il caso dell’Armadale Thistle

Non era la prima volta che una società scozzese si trovava in una situazione simile. Il 17 ottobre l’Armadale Thistle, impegnato nella East of Scotland Premier Division, aveva affrontato il Dundonald Bluebell alle 14.30, vincendo 4-0, per poi tornare in campo alle 19.45 contro lo Stonehaven nella Scottish Communities Cup. In quell’occasione cinque giocatori, compreso il portiere, erano partiti titolari in entrambe le partite.

La seconda sfida si era conclusa con una sconfitta per 1-0, maturata all’89° minuto. L’allenatore Colin Strickland aveva spiegato che non era stato possibile trovare una data alternativa per nessuno dei due incontri. Il club aveva quindi deciso di disputare entrambe le partite nella stessa giornata, organizzando una lunga pausa tra i due appuntamenti per permettere ai giocatori di riposare e recuperare le energie.

Due episodi diversi, ma accomunati dalla difficoltà di conciliare gli impegni di campionato con quelli delle competizioni a eliminazione diretta. Nel caso dell’Armadale il problema è stato affrontato giocando due volte in poche ore; per il Johnstone Burgh si è arrivati invece a una sovrapposizione che avrebbe richiesto di dividere la squadra tra due campi.

Perché i calendari si sovrappongono: il problema delle competizioni scozzesi

Per comprendere l’origine del problema bisogna guardare alla particolare organizzazione del calcio non professionistico in Scozia e alle trasformazioni che hanno interessato la sua piramide negli ultimi anni.

La Scottish Communities Cup, conosciuta in precedenza come Scottish Junior Cup, è una competizione storica che ha continuato a esistere anche dopo il progressivo ingresso di numerose società provenienti dal vecchio sistema Junior nelle leghe territoriali. Il processo di riorganizzazione ha avuto due passaggi significativi: nel 2018, con l’ingresso di diversi ex club Junior nella East of Scotland League, e nel 2020, con la creazione della West of Scotland League.

Il cambiamento ha modificato la struttura dei campionati, ma non ha cancellato la tradizione della coppa. Molte società hanno continuato a parteciparvi, pur essendo ormai inserite in organizzazioni diverse da quella che gestisce il torneo. La Scottish Communities Cup è infatti amministrata dalla Scottish Community Football Association, mentre i campionati e le rispettive coppe dipendono dalle singole leghe.

La presenza di calendari gestiti da organismi differenti contribuisce a rendere complicata la programmazione, soprattutto quando le stesse società partecipano a più competizioni che devono trovare spazio in una stagione già fitta di appuntamenti, nella quale anche il tradizionale sabato pomeriggio rappresenta una fascia difficilmente negoziabile per molte società.

La Lowland League: le regole e la replica al Johnstone Burgh

La vicenda Johnstone Burgh ha anche evidenziato un problema di responsabilità e priorità regolamentari. Il 3 novembre la Scottish Lowland Football League è intervenuta pubblicamente per contestare le dichiarazioni del club. Secondo la lega, le proprie competizioni hanno precedenza sui tornei esterni e questa regola era stata ribadita già durante l’assemblea del 25 maggio. Il calendario completo della stagione era stato comunicato il 1° luglio e il sorteggio della Lowland League Cup si era svolto il 20 luglio: il Johnstone Burgh, secondo la ricostruzione della lega, conosceva quindi da mesi la data del proprio impegno.

L’allenatore Stevie Farrell ha contestato questa ricostruzione, sostenendo che la questione non potesse essere ridotta alla responsabilità del singolo club. Il suo appello riguardava soprattutto la mancanza di una pianificazione condivisa tra le diverse organizzazioni, alla luce delle trasformazioni che hanno interessato il calcio scozzese. Il problema, in questa prospettiva, non è soltanto stabilire quale competizione abbia la precedenza, ma capire come permettere alle società di partecipare a più tornei senza ritrovarsi davanti a sovrapposizioni difficilmente gestibili.

Verso una nuova coppa nazionale per il calcio non professionistico scozzese?

La necessità di trovare una soluzione ha già aperto la strada a una possibile riforma. Il 28 ottobre il portale The Terrace ha riferito dell’esistenza di colloqui per la creazione di una nuova competizione nazionale riservata alle società dalla quinta divisione in giù.

Il progetto, ancora in fase di discussione, coinvolgerebbe le squadre della Lowland League, della Midlands League e delle leghe regionali di West, East, South e North of Scotland. La nuova coppa potrebbe sostituire la South Region Challenge Cup e, in prospettiva, anche la stessa Scottish Communities Cup, riunendo sotto una struttura comune società che oggi partecipano a tornei organizzati da organismi differenti.

L’ipotesi sembra aver avviato un confronto concreto tra le organizzazioni coinvolte. Thomas Brown, presidente della Scottish Lowland Football League, ha confermato a The Terrace che sono in corso discussioni costruttive per arrivare a una competizione nazionale gestita congiuntamente dalle leghe, con l’obiettivo di renderla operativa dalla stagione 2027/28. Non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo, ma la prospettiva è quella di semplificare la struttura delle coppe e ridurre le difficoltà nella gestione dei calendari.

La trasformazione del calcio scozzese ha permesso a molte società storicamente legate al mondo Junior di entrare in una piramide più strutturata, senza però risolvere del tutto il rapporto tra le nuove leghe e le competizioni del passato. La Scottish Communities Cup rappresenta ancora un patrimonio sportivo e identitario per numerosi club, ma la sua convivenza con calendari organizzati separatamente sta mostrando limiti sempre più evidenti.

Le vicende di Armadale Thistle e Johnstone Burgh raccontano proprio questa contraddizione. La prima società ha cercato di salvare la partecipazione a una coppa storica giocando due partite in poche ore; la seconda ha rischiato di dover dividere la propria squadra tra due campi diversi, prima che il gelo rinviasse entrambi gli incontri. Soluzioni dettate dalle circostanze, non da una programmazione sostenibile.

Il calcio scozzese delle categorie inferiori si trova così davanti a una scelta: continuare a convivere con competizioni e calendari che faticano a incastrarsi oppure ripensare il sistema, preservando la tradizione ma adattandola alle esigenze delle società. È una versione estrema della stessa guerra dei calendari che attraversa il calcio europeo: cambiano le dimensioni e le conseguenze, ma al centro resta la difficoltà di conciliare il numero degli impegni con le risorse e le possibilità di chi deve affrontarli. Se nei campionati professionistici il rischio è quello di spingere i giocatori oltre i limiti della sostenibilità fisica, in Scozia si è arrivati al paradosso di non riuscire nemmeno a trovare spazio per disputare le partite.