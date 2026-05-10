Figurine Panini e Mondiali 2026: inizia il conto alla rovescia per un mito tutto italiano

C’è un suono che appartiene alla memoria collettiva di milioni di italiani: lo strappo secco di una bustina di carta e quel profumo di colla e inchiostro che invadeva le camerette. Per decenni, l’attesa del Mondiale non è iniziata con il fischio d’inizio, ma con l’uscita dell’album Panini. Oggi, quell’annuncio ufficiale del lancio della FIFA World Cup 2026 Official Sticker Collection porta con sé un retrogusto dolceamaro: stiamo vivendo uno degli ultimi capitoli di una storia d’amore nata a ormai più di mezzo secolo fa.

Panini e Fifa per il Mondiale 2026: 15°esima edizione di un rito senza tempo

Panini ha ufficialmente invitato i tifosi a inaugurare il loro viaggio verso il Mondiale 2026, ormai prossimo al fischio d’inizio, segnando un traguardo storico: questa è la 15ª edizione dell’album dedicato alla Coppa del Mondo. In un mondo sempre più frenetico, il gesto di scartare un pacchetto e dare la caccia agli iconici stemmi rimane un rito sacro che unisce paesi, culture e generazioni. La collezione di quest’anno riflette la nuova portata titanica del torneo: tutte le 48 squadre qualificate saranno presenti per un totale monumentale di 980 figurine, con 7 stickers per ogni pacchetto ed extra stickers in diverse colorazioni.

La sfida digitale e la collaborazione con Coca-Cola

Nonostante il legame viscerale con la carta, la collezione 2026 non rinuncia all’innovazione. Grazie all’app FIFA Panini Digital Album, i collezionisti potranno sbloccare una versione digitale della raccolta tramite codici promozionali. È possibile collezionare 11 giocatori per ogni squadra, scambiarli globalmente e creare il proprio “Dream Team”. Una collaborazione speciale con Coca-Cola permetterà inoltre di sbloccare contenuti esclusivi tramite la scansione delle etichette, offrendo premi e figurine dei poster delle città ospitanti, portando l’esperienza del collezionismo anche sugli smartphone di tutto il mondo.

Il traguardo del 2031: la FIFA dice addio a Modena

Dietro l’entusiasmo per il lancio del 2026, si nasconde però una notizia che segna la fine di un’epoca: la FIFA ha annunciato il divorzio storico da Panini. Dopo una partnership iniziata nel 1970, dal 2031 la licenza passerà all’americana Fanatics, che produrrà le figurine sotto il marchio Topps. L’ultimo album realizzato dall’azienda di Modena sarà quello del 2030, l’edizione del centenario. Se per Michael Rubin, Ceo di Fanatics, si tratta di un “giorno storico” per globalizzare e ringiovanire il pubblico attraverso social come TikTok e YouTube, per i puristi del settore è il tramonto di una tradizione artigianale che durava da 60 anni.

Il rischio del cambiamento: il precedente di Euro 2024

La preoccupazione dei collezionisti nasce anche dai recenti precedenti. Panini ha già perso i diritti UEFA a favore di Topps per l’Europeo 2024, con risultati che hanno fatto discutere. A causa di complessi problemi di diritti d’immagine, nell’album della concorrenza mancavano stelle assolute come Kylian Mbappé, Manuel Neuer e Phil Foden, costringendo a soluzioni di fortuna come bandiere al posto degli stemmi federali. Proprio per questo, la collezione Panini 2026 assume un valore quasi sentimentale: è l’occasione per stringere tra le mani l’autenticità e la completezza di un marchio che ha fatto la storia del calcio, prima che il futuro digitale e le scommesse sportive cambino per sempre il sapore di questa magia. La caccia ai campioni del 2026 è ufficialmente aperta, e con essa un altro capitolo di quella storia che, per molti, è ancora l’anima stessa del calcio.