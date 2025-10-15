Gattuso porta l’Italia ai playoff del Mondiale, i bookie danno fiducia

L’Italia di Gennaro Gattuso ha conquistato una vittoria netta per 3-0 contro Israele nella partita giocata a Udine, assicurandosi matematicamente un posto ai playoff europei per il Mondiale 2026, in programma a marzo. La gara ha offerto diversi momenti di grande qualità: gli Azzurri hanno controllato il possesso palla, creato numerose occasioni già nel primo tempo e concretizzato con tre reti che hanno chiuso il match con anticipo. La squadra ha mostrato solidità difensiva, impedendo agli avversari di rendersi pericolosi, mentre l’attacco ha confermato efficacia e determinazione. Per i tifosi, è un sospiro di sollievo: la Nazionale mantiene viva la corsa verso la qualificazione e il morale del gruppo è alto in vista degli spareggi.

Quote dei bookmaker: fiducia agli Azzurri

Nonostante gli spareggi siano stati fatali per l’Italia nelle ultime due edizioni, i bookmaker dimostrano ottimismo verso la Nazionale di Gattuso. La qualificazione al Mondiale 2026 è, infatti, quotata 1,80. Questo dato riflette la considerazione positiva del mercato sulle possibilità degli Azzurri di superare i playoff, basandosi sul rendimento mostrato nelle ultime partite, incluso il convincente successo contro Israele.

Il primo posto del girone resta improbabile per l’Italia

Raggiungere il primo posto del Gruppo I, che garantirebbe la qualificazione diretta, appare comunque molto difficile. L’Italia dovrebbe battere Moldavia e Norvegia nelle ultime due partite del girone e sperare che Haaland e compagni non vincano in casa contro l’Estonia. In caso di arrivo a pari punti, la differenza reti attualmente favorisce la Norvegia, rendendo inevitabile il percorso dei playoff.

Quote alternative per la qualificazione diretta degli azzurri al Mondiale

L’impresa dell’Italia alla conquista del primo posto è valutata 11, mentre la Norvegia capolista ha una quota di 1,03, segno che gli analisti considerano quasi certo il primato scandinavo. In altre parole, per l’Italia il percorso verso i playoff è realistico e concreto, ma la corsa al primo posto resta un obiettivo molto difficile.

Questa situazione, se da un lato può generare un po’ di frustrazione, dall’altro permette a Gattuso e ai suoi di concentrarsi sulla preparazione degli spareggi, pianificando con calma e strategia ogni dettaglio tattico e mentale. In fondo, i playoff hanno spesso riservato sorprese, e la Nazionale ha tutte le carte in regola per affrontarli con determinazione.