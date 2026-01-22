Il Mondiale 2026 verrà boicottato? Cosa sta succedendo davvero

Il Mondiale di calcio 2026 – stavolta – non è in discussione sul piano organizzativo, ma è entrato con anticipo in una zona grigia fatta di dichiarazioni politiche, interpretazioni e conseguenze potenziali. Alcune prese di posizione arrivate dall’Europa, in risposta alle recenti uscite di Donald Trump, hanno riaperto un tema che nel calcio pesa più delle parole: il boicottaggio. Non come slogan, non come certezza, ma come ipotesi. E soprattutto non nel senso più immediato e radicale.

Boicottaggio del Mondiale 2026: non solo “non giocare”

Nel dibattito attuale, il termine boicottaggio non viene usato per indicare con chiarezza l’assenza delle nazionali dal torneo. Nessuna federazione, nessun governo, nessun organismo calcistico ha annunciato o minacciato ufficialmente una rinuncia alla partecipazione. Il punto è un altro: la presa di distanza dalle recenti dichiarazioni e potenziali azioni di Donald Trump. Le dichiarazioni che hanno fatto discutere non parlano di partite da non disputare, ma della difficoltà di vivere il Mondiale come una celebrazione piena e senza riserve, in un contesto politico considerato problematico. In altre parole, il calcio non viene messo in discussione come competizione, ma come strumento di rappresentazione e legittimazione.

Perché il Mondiale 2026 è più esposto di altri

Il torneo si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico, ma il baricentro politico, economico e mediatico sarà inevitabilmente statunitense. Il Mondiale 2026 sarà inoltre:

il più grande di sempre (48 nazionali);

uno degli eventi sportivi più seguiti della storia;

una vetrina globale senza precedenti.

In questo scenario, qualsiasi tensione internazionale rischia di riflettersi sul torneo, anche senza toccarne direttamente la struttura sportiva.

Cosa potrebbe significare, concretamente, “boicottare” il Mondiale

Se il termine continuerà a essere usato, è realistico immaginare forme indirette e non sportive:

prese di distanza ufficiali da parte di singoli esponenti politici;

assenza o ridimensionamento della presenza istituzionale europea;

comunicazione più prudente attorno all’evento;

maggiore attenzione a gesti, messaggi e dichiarazioni dei protagonisti.

Nulla che cancelli il Mondiale, ma abbastanza per modificarne il clima e la narrazione.

La FIFA e il calcio giocato

La FIFA continua a muoversi lungo la linea tradizionale: il calcio come spazio autonomo, separato dalle dinamiche politiche. È una posizione coerente con il passato, ma sempre più difficile da sostenere in un evento che coinvolge governi, sponsor, media e opinione pubblica globale. Dal punto di vista sportivo, non cambia nulla:

qualificazioni regolari;

calendario confermato;

preparazione delle nazionali in corso.

Il Mondiale, almeno ad oggi, non è a rischio sul campo.

Il nodo vero: l’immagine del torneo

La questione centrale non è se il Mondiale 2026 verrà giocato, ma come verrà vissuto e raccontato. Un conto è un torneo accompagnato da entusiasmo condiviso, un altro è un evento costantemente filtrato da polemiche, distinguo e prese di posizione. Per il calcio, che vive di emozione e partecipazione, questa differenza pesa. Dire oggi se il Mondiale 2026 verrà boicottato è impossibile, ma non si può neppure dire che il termine stia venendo usato a sproposito. Il boicottaggio di cui si parla non è sportivo, ma simbolico e politico, e riguarda il contesto più che il pallone. Il torneo andrà avanti. Le partite si giocheranno. I gol arriveranno. Ma attorno al Mondiale più grande di sempre, il rumore sarà inevitabilmente più forte. E il calcio, ancora una volta, dovrà dimostrare di saper restare al centro senza però far finta che tutto il resto non esista.