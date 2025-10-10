Italia-Israele a Udine: misure straordinarie per la sicurezza

Il prossimo martedì 14 ottobre, la città di Udine ospiterà una delle partite più delicate della qualificazione ai Mondiali: Italia-Israele. Tuttavia, l’alto livello di rischio attribuito all’evento dalla Prefettura, in seguito alla presenza di un corteo palestinese previsto per la stessa giornata, ha portato all’adozione di misure straordinarie per garantire la sicurezza pubblica.

Il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha emesso un’ordinanza che prevede l’implementazione di restrizioni nella zona del corteo e nelle aree limitrofe, a partire dalle 8 del mattino fino a mezzanotte. In particolare, sono stati vietati l’uso di contenitori in vetro e altri materiali pericolosi che potrebbero essere utilizzati come oggetti contundenti.

Rischio disordini a Udine: le contestazioni legate alla partita Italia-Israele

L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha definito la partita Italia-Israele come un evento ad “alto rischio”, evidenziando potenziali disordini legati a frange violente che potrebbero infiltrarsi durante il corteo. Il conflitto in Medio Oriente ha polarizzato l’opinione pubblica, e la partita è stata al centro di numerose contestazioni a Udine nei giorni precedenti. Secondo le autorità locali, l’incontro potrebbe infatti attirare gruppi intenzionati a causare disordini, mettendo a rischio l’incolumità delle persone.

Misure straordinarie per garantire l’Ordine Pubblico a Udine durante il match dell’Italia

Per evitare episodi violenti e garantire che l’ordine pubblico venga mantenuto durante la manifestazione sportiva, sono state adottate misure severe per l’intera zona interessata. Oltre al divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, l’ordinanza prevede anche la rimozione di tutti gli oggetti che potrebbero essere utilizzati per creare problemi di sicurezza. Tavoli, sedie e ombrelloni dovranno essere smontati da locali e attività commerciali nell’area delimitata.

Inoltre, è stato vietato l’ammassamento di materiali facilmente utilizzabili per la costruzione di barricate o ostacoli. La Prefettura di Udine ha lavorato in stretto contatto con il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con nuovi vertici previsti nel pomeriggio della stessa giornata dell’evento.

Il corteo previsto per la giornata di martedì attraverserà il centro di Udine, e le autorità temono che potrebbe essere l’occasione per infiltrazioni violente. Nonostante le misure di sicurezza, la preoccupazione per l’ordine pubblico resta alta. Le forze dell’ordine e le autorità locali hanno deciso di non abbassare la guardia e di attuare un rafforzamento continuo delle misure di sorveglianza nelle aree sensibili della città.

Concludendo, il prefetto Lione ha sottolineato che tutte queste misure sono necessarie per garantire che la partita Italia-Israele possa svolgersi senza incidenti, permettendo a tutti i tifosi di godersi lo spettacolo calcistico in totale sicurezza.