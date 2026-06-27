La “Gold Generation” del Belgio ne fa 5! Dramma Iran al 93′: il VAR qualifica l’Egitto

Brividi, gol a grappoli e decisioni del VAR al cardiopalma nella terza giornata del Girone G. Il Belgio, dopo un avvio di Mondiale balbettante, ritrova la sua “generazione d’oro” e schianta la Nuova Zelanda volando alla fase successiva da prima della classe. Nell’altra sfida, l’Egitto resiste all’assalto totale dell’Iran, blindando la qualificazione in un finale vietato a chi ha la lacrima facile.

Belgio-Nuova Zelanda 5-1: show di Trossard, perla di KDB e graffio di Lukaku

Al Place di Vancouver il Belgio ha un solo risultato utile per scacciare i fantasmi: vincere. I Diavoli Rossi partono con una marcia in più e all’11’ colpiscono subito una traversa con un agguerritissimo Leandro Trossard. Dopo le proteste al 19′ per un rigore reclamato (e non concesso dal VAR) per un tocco di braccio in area neozelandese, si scatena l’uragano belga:

28′ Minuto: De Bruyne inventa, Trossard capitalizza con un gran tiro e fa 1-0.

50′ Minuto: Ancora Trossard si avventa in area e firma la doppietta personale che vale il 2-0.

67′ Minuto: Sale in cattedra il re: suola di destro a saltare il difensore e diagonale chirurgico col mancino. Gol pazzesco di Kevin De Bruyne nel suo terzo mondiale in carriera.

Orgoglio All Whites e il ciclone Lukaku

La Nuova Zelanda prova a rovinare i piani belgi all’84’ con un gol d’orgoglio firmato da Just (terzo centro nel suo fantastico mondiale). Una rete pesantissima che, per via della differenza reti generale, fa momentaneamente scivolare il Belgio al secondo posto a favore dell’Egitto. Ci pensa allora il bomber: all’86’ entra Romelu Lukaku e al primo pallone toccato insacca di testa il 4-1, riportando il Belgio in vetta al girone. Al 94′ c’è spazio anche per la “manita”: assist dello stesso Lukaku e firma del definitivo 5-1 di Saelemaekers. Il Belgio è tornato a brillare.

Egitto-Iran 1-1: il VAR cancella il miracolo iraniano al 93′ e fa scendere le lacrime

Al Seattle Stadium va in scena un autentico dramma sportivo. L’Egitto parte forte e dopo appena 5 minuti la sblocca con Saber che firma l’1-0. L’Iran ha subito l’occasione d’oro per pareggiare all’11’ su calcio di rigore, ma Taremi si fa ipnotizzare e fa respingere il tiro. Il pareggio è solo rimandato di tre minuti: al 14′, dopo un miracolo del portiere egiziano, Rezaeian ci crede e scarica in rete da posizione defilatissima, quasi sulla linea di fondo campo, siglando l’1-1. Nella ripresa l’Iran si gioca il tutto per tutto per agguantare i sedicesimi. Al 93′ minuto lo stadio esplode: Khalilzadeh calcia col sinistro e fa 1-2. Sembra il gol della qualificazione storica, ma l’arbitro viene richiamato al monitor: dopo il controllo VAR, il gol viene annullato per fuorigioco. L’Iran non si arrende, si riversa in avanti e colpisce persino una clamorosa traversa a portiere battuto. Ma la palla non vuole entrare. Finisce 1-1: l’Egitto vola ai sedicesimi, l’Iran esce tra le lacrime.

Classifica finale del Girone G: prossimi match e speranze ripescaggi

Il Belgio, primo della classe, giocherà il suo prossimo match mercoledì 1 luglio a Seattle, mentre l’Egitto incontrerà l’Australia venerdì 3 luglio a Dallas. Non è ancora detta l’ultima parola per l’Iran che è attualmente ancora in “lista d’attesa” per i ripescaggi. Non resta che aspettare e vedere cosa avranno in serbo per noi gli ultimi 3 Gironi che sono prossimi a calcare il prato verde:

GIRONE L (23:00 italiane)

Panama-Inghilterra

Croazia-Ghana

GIRONE K (01:30 italiane)

Colombia-Portogallo

RD Congo-Uzbekistan

GIRONE J (04:00 italiane)