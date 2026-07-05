Le storie più belle dei Mondiali 2026: dai figli d’arte ai tifosi, i racconti che vanno oltre il calcio

Ora che la Coppa del Mondo 2026 è entrata nel vivo degli ottavi, una delle fasi più decisive ed emozionanti del torneo, ogni partita e ogni gol diventano un tassello storico verso la finale del prossimo 19 luglio. Ma come accade in ogni edizione del torneo, esiste anche un altro Mondiale: quello fatto di storie umane, episodi curiosi, coincidenze, polemiche e vicende capaci di conquistare il pubblico ben oltre il risultato finale. Abbiamo già raccontato, ad esempio, alcune delle storie simbolo di questa Coppa del Mondo, come quella di Vozinha, il dentista-portiere di Capo Verde diventato protagonista dentro e fuori dal campo dopo aver fermato la Spagna e aver commosso il mondo con la vicenda del visto negato alla madre, oppure quella di Eloy Room, autore delle 15 parate che hanno regalato al Curaçao il primo storico punto ai Mondiali. E ancora quella del portiere paraguaiano Orlando Gill, che ha saputo fermare la Germania ai rigori conquistando l’accesso agli ottavi ma che pochi anni fa ha dovuto vendere tutto ciò che aveva per mantenere la famiglia e curare il figlio malato. Ma il torneo nordamericano continua a produrre racconti che meritano di essere ricordati. Alcuni parlano di famiglie, altri di identità, mostrando il lato più bello e talvolta più controverso del calcio contemporaneo.

I figli d’arte protagonisti ai Mondiali 2026

Ogni Mondiale racconta il passaggio di testimone tra generazioni, che siano tifosi o giocatori. L’edizione del 2026 non fa eccezione e in queste settimane abbiamo visto diversi figli d’arte scendere in campo con tutto il loro talento e il peso di cognomi illustri. Tra i nomi più osservati c’è senza dubbio Luca Zidane, portiere 28enne della Nazionale algerina, figlio di uno dei più grandi calciatori della storia, icona del calcio francese nonché campione del mondo 1998. Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, oggi milita in Segunda División con il Granada. Il debutto contro l’Argentina nella fase a gironi, avvenuto sotto gli occhi del padre, gli ha attirato più di una critica, fino all’eliminazione ai sedicesimi contro la Svizzera. Anche l’Egitto, qualificato agli ottavi e accoppiato contro l’Argentina il prossimo 7 luglio, vanta un portiere di “sangue blu”: Mostafa Shobeir, figlio di Ahmed Shobeir, storico numero uno della Nazionale egiziana e oggi tra i volti più noti del giornalismo sportivo del Paese. Estremo difensore dell’Al Ahly, Shobain sta vivendo il suo primo grande torneo internazionale da protagonista, contribuendo al percorso della selezione egiziana. C’è poi la Norvegia, che nella sua rosa conta ben tre figli d’arte. Erling Haaland, Alexander Sørloth e Kristian Thorstvedt hanno riportato la Nazionale norvegese ai Mondiali per la prima volta dopo USA 1994, quando in campo c’erano Alf-Inge Haaland, Gøran Sørloth ed Erik Thorstvedt. Erling Haaland, in lizza per il titolo di capocannoniere e di Pallone d’Oro di questa edizione del torneo, è oggi al Manchester City, mentre Sørloth è protagonista con l’Atletico Madrid, sebbene le indiscrezioni parlino di un accordo per la prossima stagione con la Juventus, e Thorstvedt con il Sassuolo, ma si vocifera di un trasferimento alla Fiorentina. Tra i pochi giocatori italiani che partecipano al Mondiale c’è poi Giovanni Simeone, attaccante del Torino e parte della Nazionale argentina, figlio di Diego Simeone, attualmente tecnico dell’Atletico Madrid. Ancora, tra i nomi illustri, ci sono il portoghese Francisco Conceição, figlio di Sérgio Conceição, e il francese Marcus Thuram, figlio di Lilian Thuram.

La crisi della Corea del Sud: quando il Mondiale diventa un caso nazionale

Ci sono, poi, storie che escono dal campo e non sempre hanno un lieto fine. Durante i Mondiali 2026, la Corea del Sud ha vissuto una delle vicende più complicate dell’intero torneo fino ad ora, tra tensioni interne, polemiche mediatiche e ripercussioni sportive. Tutto è iniziato dopo la diffusione di un audio registrato durante un allenamento aperto al pubblico, nel quale alcune persone deridevano il capitano Son Heung-min facendo riferimento al suo servizio militare. Pur essendo stato legalmente esentato dal servizio obbligatorio grazie alla vittoria dei Giochi Asiatici del 2018, Son aveva comunque svolto tre settimane di addestramento con i Marines nel 2020. L’episodio ha provocato una dura reazione della squadra, che ha deciso di interrompere i rapporti con la stampa nazionale per denunciare la mancanza di rispetto nei confronti del proprio capitano. Alla delusione per il caso mediatico si è aggiunta quella sportiva. L’eliminazione dal torneo alla fine della fase a gironi ha aperto una profonda riflessione all’interno del calcio sudcoreano. Il rientro della squadra a Seul-Incheon non è stato dei più facili: i giocatori sono stati accolti dalla violenta contestazione dei tifosi. Dopo le numerose critiche rivolte alla federazione, arrivate anche dal Presidente della Repubblica Lee Jae Myung, il commissario tecnico Hong Myung-bo ha annunciato le sue dimissioni scusandosi con i tifosi. Una dimostrazione di quanto, in alcuni Paesi, il Mondiale rappresenti molto più di una semplice competizione sportiva.

Quando un errore in campo travolge anche la vita privata: il caso di Kim Seung Gyu

Ancora la Nazionale sudcoreana, in particolare il portiere Kim Seung Gyu, è stata al centro di un episodio che dimostra quanto il confine tra prestazione sportiva e vita privata sia diventato sempre più sottile, soprattutto nell’epoca dei social network. Dopo un errore decisivo nella sconfitta contro il Messico dello scorso 19 giugno, le critiche rivolte al giocatore hanno rapidamente travalicato il campo da gioco, colpendo anche la moglie Kim Jin Kyung, attrice e modella molto conosciuta in Corea del Sud, che ha partorito la loro prima figlia proprio mentre il portiere era impegnato in Nord America. I suoi profili social sono stati sommersi da insulti e commenti offensivi, tanto da costringerla a limitare le interazioni con gli utenti. La vicenda ha suscitato un ampio dibattito nel Paese sui limiti del tifo e sull’esposizione delle famiglie degli atleti. Un errore tecnico, inevitabile nello sport, si è trasformato nell’ennesimo esempio di come la pressione mediatica possa colpire persone completamente estranee al rettangolo di gioco.

Il Mondiale 2026 cambia le panchine delle Nazionali

Quella sudcoreana non è stata l’unica panchina a cambiare dopo il “fallimento” sportivo. Le grandi competizioni, infatti, non influenzano soltanto le classifiche: spesso ridisegnano anche il futuro degli allenatori. Il primo esonero è arrivato qualche giorno dopo la partita d’esordio. Dopo la sconfitta 5-1 contro la Svezia, infatti, la Tunisia ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi sostituendolo con il francese Hervé Renard fino alla fine della fase a gironi che la Nazionale tunisina ha concluso con l’ultimo posto del gruppo F. Poco dopo sono poi arrivate le dimissioni del ct scozzese Steve Clarke dopo che la Scozia non è riuscita a qualificarsi tra le migliori terze per i sedicesimi. Il caso più discusso, tuttavia, è quello della Germania. L’eliminazione ai sedicesimi contro il Paraguay ha accelerato il dibattito interno sulla guida tecnica della Nazionale e portato alle dimissioni di Julian Nagelsmann. Pochi giorni dopo hanno iniziato a circolare con insistenza le indiscrezioni su un possibile arrivo di Jürgen Klopp, uno degli allenatori più apprezzati del panorama internazionale. Anche questo racconta quanto il Mondiale sia spesso uno spartiacque: per alcuni rappresenta la consacrazione definitiva, per altri la fine di un ciclo.

Le storie dei tifosi che hanno conquistato il Mondiale

Fuori dai 90 minuti di calciatori e tecnici, poi, ci sono i tifosi, che conquistano la narrazione di questi Mondiali con numerosi episodi diventati virali ben oltre il risultato delle partite. Tra le immagini più condivise ci sono quelle dei tifosi norvegesi che hanno improvvisato una vogata collettiva ispirata alle antiche tradizioni vichinghe dopo la qualificazione della propria Nazionale. Non sono mancati i cori ironici dei tifosi inglesi, capaci come sempre di trasformare ogni trasferta in uno spettacolo nello spettacolo, né le storie di piccoli gesti di fair play e solidarietà tra sostenitori di squadre diverse. Tra gli episodi più teneri c’è anche quello del bambino uzbeko in lacrime immortalato mentre viene consolato dai tifosi colombiani dopo il vantaggio della Colombia sull’Uzbekistan firmato da Daniel Munoz. Ci sono poi i tifosi argentini che dopo aver trovato un portafogli intonano tutti insieme il nome del proprietario per aiutarlo a ritrovarlo. Tra coreografie e grandi numeri sugli spalti, i piccoli episodi in grado di restare impressi nella memoria collettiva sono quelli che continuano a ricordare come il Mondiale continui a essere soprattutto un luogo d’incontro tra culture diverse.

Le prime volte che stanno facendo la storia dei Mondiali 2026

Il Mondiale del 2026 non è ancora finito ma è già passato alla storia come il Mondiale delle “prime volte”. È il primo Mondiale ospitato da tre Paesi con 48 Nazionali partecipanti e il turno dei sedicesimi, come già ben sappiamo. Ma è anche la prima Coppa del Mondo disputata da Capo Verde, Curaçao, Giordania e Uzbekistan. Tutte e quattro le esordienti hanno segnato il loro primo gol ai Mondiali, Curaçao (che è anche lo Stato meno popoloso ad essersi mai qualificato) ha ottenuto il suo primo punto e grazie a tre pareggi nella fase a gironi Capo Verde ha ottenuto la qualificazione ai sedicesimi. La Repubblica Democratica del Congo ha segnato il suo primo gol e, per la prima volta, ha superato la fase a gironi (perdendo poi ai sedicesimi contro l’Inghilterra), così come Costa d’Avorio ed Ecuador. Il Paraguay ha interrotto l’imbattibilità storica ai calci di rigore nei Mondiali della Germania, eliminata in una giornata “storica” insieme all’Olanda. L’Egitto, infine, ha segnato la sua prima vittoria assoluta in una fase a eliminazione diretta contro l’Australia. I festeggiamenti per il primo gol mondiale, la prima vittoria o la prima qualificazione alla fase a eliminazione diretta dimostrano come il valore di un Mondiale non si misuri soltanto dalla corsa al titolo. Se per molte di queste selezioni il sogno si è già concluso, infatti, possiamo già dire che hanno lasciato un segno nella storia del calcio dei rispettivi Paesi.

Un torneo fatto anche di storie

Se la Nazionale che conquisterà il titolo mondiale di questo 2026 verrà ricordata per sempre, anche queste e molte altre storie entreranno nella memoria collettiva del torneo. Figli d’arte in cerca della propria strada, federazioni nazionali travolte dalle polemiche, il labile confine tra sport e social network, i tifosi diventati protagonisti e tutte le altre piccole storie che nessuna statistica potrebbe mai raccontare. Perché il fascino della Coppa del Mondo non nasce soltanto dai trofei assegnati o dai grandi campioni. Nasce soprattutto dalla capacità di trasformare episodi apparentemente marginali in racconti universali, destinati a sopravvivere molto più a lungo del risultato di una partita.