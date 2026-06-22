Mondiali 2026, i portieri protagonisti: da Vozinha a Bounou, le storie e le parate che stanno segnando il torneo

Il calcio è imprevedibile: basta un gol per cambiare il destino di una partita. Ma in questo Mondiale 2026 i gol non sono gli unici protagonisti. A guadagnarsi un posto nella cronaca di questi giorni sono anche le storie delle reti rimaste inviolate e dei tiri respinti dagli estremi difensori. Prima ancora dei capocannonieri, dei fantasisti e delle Nazionali favorite, a prendersi il centro della scena sono stati soprattutto loro: i portieri. Alcuni già notissimi al grande calcio europeo, altri meno celebrati ma capaci di trasformare novanta minuti in una storia da ricordare. Dalle parate di Vozinha che hanno fermato la Spagna a quelle di Eloy Room, autore di una prestazione-monstre da 15 tiri parati nel pareggio storico del Curaçao, fino a Beiranvand eletto MVP di Iran-Belgio e a Yassine Bounou, ancora una volta simbolo della resistenza marocchina contro il Brasile, i primi risultati del torneo raccontano una verità semplice: in un Mondiale sempre più lungo, affollato e imprevedibile, il portiere non è soltanto l’ultimo difensore. È il volto della sopravvivenza, della memoria e, a volte, dell’identità stessa di una Nazionale.

Mondiali 2026, Vozinha, Room e Beiranvand: i portieri che hanno rubato la scena nelle prime giornate

Il Mondiale 2026 è “appena” iniziato ma sono già molti i nomi che ne stanno scrivendo la storia. Il primo, tra tutti, è Josimar José Évora Dias, per tutti Vozinha. Grazie a lui la Nazionale capoverdiana, alla sua prima Coppa del Mondo, riesce a sopravvivere all’esordio contro la Spagna Campione d’Europa e grande favorita del torneo. Le Furie Rosse ci provano in tutti i modi a piegare la sua resistenza, ma lui, in quel momento, non protegge solo una porta ma il sogno di un’intera isola calcistica. In poco tempo il dentista-portiere 40enne diventa virale sui social, e non è solo il suo talento in campo ad attirare l’attenzione. Nell’intervista post-partita, infatti, Vozinha aveva dichiarato commosso di essere dispiaciuto perché la madre non aveva potuto ottenere il visto per entrare negli Stati Uniti e assistere alle sue partite. Qualche giorno dopo il leader dei Democratici alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Hakeem Jeffries, ha fatto sapere che la madre del calciatore avrebbe ottenuto il visto in tempo per Capo Verde-Uruguay. Questa vicenda personale, oltre a sottolineare i paradossi di un torneo allo stesso tempo popolare ed elitario, ha aggiunto una dimensione umana a una prestazione sportiva già memorabile. A proposito di piccole isole e grandi portieri, si è distinta per tenacia anche la straordinaria prestazione di Eloy Room in Ecuador-Curaçao. Se alla fine di Germania-Curaçao, finita 7-1, la Nazionale caraibica aveva festeggiato per il primo gol della sua storia ai Mondiali, alla fine della sfida contro l’Ecuador il motivo per festeggiare era il pareggio 0-0 e il primo punto della fase a gironi. Quando il triplice fischio chiude la partita, l’Ecuador conta il 75% del possesso palla, 9 calci d’angolo, ben 15 tiri in porta ma zero gol. Il merito è proprio di Room che, a un passo dal record storico, para tutti e 15 i tiri nello specchio e si guadagna il titolo di MVP della partita. Il portiere curaziano, 37enne nato in Olanda, militante con il Miami FC, ha dedicato la prestazione e i festeggiamenti al connazionale Jairzinho Pieter, trovato senza vita nella sua stanza d’albergo durante la Nations League del 2019. “L’abbiamo fatto insieme. Io faccio le parate, ma abbiamo lottato come una squadra, anche i giocatori che sono subentrati. Penso però di meritarmi ora una bella statua a Curaçao”, ha detto dopo la partita. Chissà che non accada. E dopo il 7-1 dell’esordio, il riscatto della Nazionale è arrivato negli spogliatoi con i festeggiamenti a cui si sono uniti anche re Willem-Alexander e la regina Máxima dei Paesi Bassi. Un altro pareggio, un altro portiere che si guadagna il titolo di MVP: questa volta è Alireza Beiranvand, portiere dell’Iran che contro il Belgio para tutto e chiude 0-0. Cresciuto facendo il pastore nel Luristan, poi anche panettiere, spazzino e lavaggista, Beiranvand era già ricordato per aver parato un rigore a Cristiano Ronaldo durante i Mondiali del 2018. Nel 2022, in Qatar, era uscito dal torneo nella fase a gironi dopo il grave infortunio durante Inghilterra-Iran. Nel 2026 è tornato ancora una volta in Nazionale come simbolo di resilienza, riprendendosi la scena mondiale con una prestazione di grande autorità. A lui non va solo il merito di aver fermato tutti i tentativi degli avversari, ma anche, fino a ora, il vanto di parata più “spettacolare”: una parata in due tempi, da terra e con una mano, al 59esimo minuto su tentativo del giocatore belga Maxim De Cuyper.

Bounou, Shobeir, Rangel e Gill: altri portieri da seguire ai Mondiali 2026

A occupare un posto speciale in questa prima fase dei Mondiali è anche il portiere marocchino Yassine Bounou. Già nel 2022 Bounou era stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata che aveva portato il Marocco in semifinale: i rigori parati contro la Spagna lo avevano consegnato alla dimensione dei grandi portieri del torneo. Ed è proprio da lì che Bounou e la Nazionale marocchina sono ripartiti in Nord America. L’estremo difensore dell’Al-Hilal, 35 anni, si conferma ancora il volto di una Nazionale che rifiuta il ruolo di outsider per guadagnarsi un posto tra le big del torneo. In esordio, contro il Brasile, Bounou ha saputo assorbire la pressione della Seleção diventando un riferimento emotivo per l’intera squadra. La sua figura racconta bene una trasformazione che riguarda molte Nazionali presenti a questi Mondiali: squadre ormai abituate ai grandi palcoscenici, che si appoggiano a leader tecnici e carismatici cresciuti tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Nel caso del Marocco, il portiere è anche un simbolo di continuità tra la favola del Qatar e l’ambizione americana del 2026. Ci sono poi altre figure, tra i pali, che stanno contribuendo o definendo i risultati delle proprie Nazionali. Con soli due gol subiti fino a ora, l’Egitto domina la classifica del gruppo G: merito di Mostafa Shobeir, portiere 26enne dell’Al-Ahly e figlio d’arte. Dietro la qualificazione ai sedicesimi del Messico, prima Nazionale qualificata alla fase successiva del torneo, c’è invece il lavoro di Raul Rangel: estremo difensore del Chivas de Guadalajara, i suoi salvataggi nelle ultime due partite hanno permesso al El Tri di guadagnare 6 punti con zero gol subiti. Infine c’è il paraguaiano Orlando Gill. Se all’esordio contro gli Stati Uniti ha incassato quattro reti, nella sfida successiva contro la Turchia ha reagito con una prestazione di grande spessore, contribuendo al successo per 1-0 del Paraguay, ora terzo nel gruppo D.

Dai top club ai Mondiali 2026: Maignan, Alisson, Martínez e gli altri grandi portieri del torneo

Accanto alle storie più sorprendenti ed emozionanti, che siano sportive o umane, i Mondiali 2026 sono naturalmente anche il palcoscenico dei portieri che da anni dominano il calcio dei club. Nel contesto della Coppa del Mondo, infatti, il ruolo dei portieri si misura in modo più netto e i migliori sono chiamati a reggere il peso di una Nazionale intera in partite che non concedono appello. Mentre si attende di sapere quale sarà il suo futuro a livello di club, Mike Maignan è sicuramente tra i nomi più in vista di questo Mondiale. Pilastro della Nazionale francese, Maignan è considerato tra i portieri più completi del panorama europeo e un riferimento assoluto per qualità tra i pali, personalità e partecipazione alla costruzione dal basso. Nel calcio contemporaneo, è uno degli esempi più evidenti di come il portiere sia diventato un regista aggiunto, chiamato a leggere la pressione, ad alzare il baricentro della squadra e a prendere decisioni da giocatore di movimento. Lo stesso discorso vale per Alisson Becker, probabilmente il portiere più “silenziosamente dominante” dell’ultimo decennio. Il Brasile ha pareggiato all’esordio contro il Marocco, ma ancora una volta Alisson ha dato la sensazione di essere il punto di equilibrio di una squadra che alterna talento puro e vulnerabilità difensiva. Tra Liverpool e Seleção, il brasiliano continua a incarnare l’idea del portiere totale: affidabile sui tiri ravvicinati, forte nel gioco aereo, lucido con i piedi, capace di restare dentro la partita anche quando tocca pochi palloni. Poi c’è Emiliano Martínez, campione del mondo in carica con l’Argentina e forse il portiere che più di ogni altro si porta dietro un’aura da grande torneo. La sua forza non è soltanto tecnica: “Dibu” vive le partite come un duello personale con gli avversari e questa componente, nei Mondiali, pesa quasi quanto le parate. Se l’Argentina vuole confermarsi, una parte del suo cammino passerà inevitabilmente dalla capacità del portiere dell’Aston Villa di trasformare le gare tese in terreno favorevole. In questa prima fascia vanno inseriti anche Jordan Pickford, da anni riferimento dell’Inghilterra nelle grandi competizioni, Unai Simón, numero uno della Spagna nonostante la serata stregata contro Capo Verde, e Diogo Costa, chiamato a dare sicurezza a un Portogallo che all’esordio ha deluso contro la Repubblica Democratica del Congo. Restano poi figure come Dominik Livaković, ancora una volta centrale nella Croazia, e David Raya, che però almeno sulla carta parte alle spalle di Simón nelle gerarchie spagnole nonostante l’eccellente rendimento con l’Arsenal. Questi atleti sono la dimostrazione di come il ruolo del portiere sia cambiato negli ultimi anni, nelle Nazionali quanto nei club. Il loro talento non si giudica più soltanto per le parate spettacolari o per i clean sheet, ma anche per la loro capacità di influenzare il sistema di gioco. Che si tratti di portieri-registi, come Maignan, Alisson o Unai Simón, o di specialisti dell’uno contro uno e della gestione emotiva come Martínez e Livaković, il loro ruolo è fondamentale soprattutto nei tornei dove incombe l’incubo dell’eliminazione diretta. Queste figure, insieme ai portieri delle Nazionali emergenti, chiamati magari a un lavoro più “classico” di resistenza, dimostrano come gli estremi difensori siano diventati un asset sempre più centrale nel calcio contemporaneo, sul piano tecnico e sul piano economico. Tema che, ovviamente, si riflette sul calciomercato.

Diaspora, doppie cittadinanze e carriere transnazionali: il Mondiale dei portieri racconta un calcio senza confini

Al pari degli altri ruoli in campo, anche i portieri ai Mondiali 2026 raccontano un calcio sempre più transnazionale. In molte Nazionali, il numero uno è il punto in cui si incrociano migrazioni, doppie cittadinanze, percorsi di formazione lontani dal Paese rappresentato in campo. Vale per Yassine Bounou, nato in Canada e diventato uno dei simboli del Marocco; vale per diversi protagonisti africani o caraibici cresciuti in Europa; vale per una lunga serie di portieri che hanno costruito la propria carriera tra continenti diversi prima di ritrovarsi a difendere i colori di una Nazionale spesso scelta anche come atto identitario. Nel Mondiale a 48 squadre, questa dimensione emerge ancora di più. Come abbiamo già visto, le selezioni non sono semplicemente “nazionali” nel senso più tradizionale del termine, ma spesso sono il prodotto di traiettorie diasporiche, sistemi di formazione internazionali e appartenenze multiple. E il portiere, per la centralità simbolica del ruolo, finisce spesso per incarnare questa complessità meglio di chiunque altro.

Guanto d’Oro Mondiali 2026: chi sono i favoriti dopo la prima giornata

In attesa di scoprire quali altre parate spettacolari e record storici i portieri saranno in grado di regalarci, ci si interroga su chi vincerà il Guanto d’Oro, uno dei riconoscimenti accessori della Coppa del Mondo. Il premio finale dipenderà soprattutto da quanto accadrà nella fase a eliminazione diretta ma le prime partite hanno già spinto verso i primi pronostici. Storicamente, il premio viene riconosciuto al portiere in grado di unire rendimento individuale e performance della propria Nazionale: non bastano, dunque, clean sheet, ma contano anche prestazioni decisive, leadership ed episodi memorabili nelle gare a eliminazione. Tra i favoriti spiccano, senza sorprese, i nomi dei big: Emiliano Martínez, campione del mondo uscente; Unai Simón e Alisson Becker, portieri di due Nazionali considerate tra le più accreditate per arrivare almeno ai quarti o in semifinale; Mike Maignan, che può contare sulla qualità della Francia e su una delle migliori linee difensive del torneo. Anche Jordan Pickford resta pienamente in corsa, soprattutto se l’Inghilterra dovesse confermare il proprio percorso di crescita nelle fasi avanzate. Accanto ai nomi più attesi, però, ci sono anche diverse opzioni di nicchia: Diogo Costa resta un’opzione credibile se il Portogallo dovesse ritrovare continuità dopo l’esordio deludente; Matt Freese, portiere degli Stati Uniti padroni di casa, può beneficiare della visibilità mediatica e di un possibile cammino lungo della nazionale di Pochettino; Sergio Rochet rappresenta invece la candidatura più intrigante tra le outsider, protetto da un Uruguay solido e strutturato. Poi c’è il gruppo dei portieri che, almeno sulla carta, partono più indietro ma che potrebbero scalare posizioni se le rispettive Nazionali si trasformassero in rivelazioni del torneo. Yassine Bounou è forse il nome più affascinante: ha già una storia mondiale alle spalle, una grande reputazione nei rigori e un Marocco che ha dimostrato di potersela giocare con chiunque. Se la strada è ancora lunga, una cosa sembra chiara già da ora: il premio individuale potrebbe finire per riconoscere non soltanto il più forte, ma quello capace di costruire la narrazione più memorabile. Ai Mondiali, infatti, il portiere smette di essere un ruolo e diventa un racconto.