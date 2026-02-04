Mercato e calcio saudita: Cristiano Ronaldo si astiene dal gioco

Cristiano Ronaldo, icona del calcio mondiale, avrebbe scelto di non scendere in campo con l’Al-Nassr per il match contro l’Al-Riyadh, una decisione che, seppur non ufficializzata come protesta, ha scatenato ampie speculazioni. L’attaccante portoghese, che compirà 41 anni questa settimana, avrebbe saltato la partita per la Saudi Pro League come segno di frustrazione nei confronti della gestione del club da parte del Public Investment Fund (PIF) saudita. La sua assenza, non dovuta a infortunio o squalifica, sembra essere il frutto di un dissenso personale per le decisioni prese dalla dirigenza saudita, che ha suscitato dubbi nelle scelte strategiche del mercato di gennaio.

Il mercato disomogeneo: le ragioni della frustrazione di Ronaldo

Il gesto di Ronaldo appare legato alla disparità di attività sul mercato tra l’Al-Nassr e i suoi rivali diretti. Mentre la squadra di Ronaldo ha ingaggiato un solo giocatore, il difensore centrale Haydeer Abdulkareem, l’Al-Hilal ha potenziato significativamente il proprio organico con acquisti di spicco, tra cui l’ex difensore dell’Arsenal Pablo Marí, il centrocampista francese Mohamed Kader Meite, e l’ala Saimon Bouabre. Ma l’acquisto di Karim Benzema, l’ex Pallone d’Oro, ha acceso la miccia della frustrazione di Ronaldo, che ritiene che il PIF stia favorendo i rivali in maniera ingiusta, creando una disparità che danneggia la competitività dell’Al-Nassr.

La crisi di identità di un campionato: il calcio saudita sotto i riflettori

La situazione dell’Al-Nassr è l’emblema di un calcio saudita che vive un periodo di crescente tensione interna. Il controllo del PIF su più club, tra cui l’Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli, ha creato conflitti di interesse e sfiducia tra le squadre, soprattutto per quanto riguarda il trattamento delle risorse economiche. La tensione si era già fatta sentire l’estate scorsa, quando l’Al-Hilal aveva tentato di assicurarsi Ronaldo per la Coppa del Mondo per Club. La gestione finanziaria da parte del PIF è stata criticata anche dall’allenatore dell’Al-Nassr, Jorge Jesus, che ha sottolineato le difficoltà economiche del club, impedendo ulteriori rinforzi e limitando il potenziale di crescita della squadra.

Il calcio moderno e le sue contraddizioni: tra protesta e opportunità

Questa vicenda solleva interrogativi importanti sul futuro del calcio moderno, dove i giochi economici e i conflitti di interesse tra le proprietà influenzano la competizione sportiva. Ronaldo, pur nella sua enorme carriera, si trova ora a fare i conti con un contesto diverso, dove non solo il talento ma anche la capacità di adattarsi a queste dinamiche finanziarie e politiche gioca un ruolo fondamentale. Il gesto di Ronaldo va oltre la semplice assenza a una partita. È una riflessione su come i calciatori oggi, anche quelli ai vertici, siano costretti a confrontarsi con sistemi di proprietà che influenzano direttamente il loro rendimento e le loro opportunità. La sua protesta mette in evidenza la difficoltà di adattarsi a un sistema che, se da un lato investe enormi somme nel mercato, dall’altro genera disparità tra le stesse squadre sotto lo stesso ombrello finanziario.

Il futuro del calcio saudita e il ruolo di Ronaldo

Nonostante le difficoltà, Cristiano Ronaldo rimane una delle figure più influenti del calcio, e la sua carriera in Saudi Pro League continuerà a suscitare attenzioni in tutto il mondo. La sua lotta per l’equità del mercato potrebbe essere il punto di partenza per una riflessione più ampia sul ruolo delle proprietà sovranazionali nel calcio globale. Se l’Al-Nassr e i suoi rivali non troveranno una via di dialogo, il rischio è che il campionato saudita perda la sua competitività in favore di logiche finanziarie che non sempre rispecchiano i principi dello sport.