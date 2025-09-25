Messi trascina l’Inter Miami, 4-0 al New York City con una doppietta

Una serata di pura magia calcistica, con Lionel Messi che trascina l’Inter Miami a una vittoria schiacciante per 4-0 contro il New York City. L’astro argentino non si è limitato a una sola gioia, ma ha firmato una doppietta che ha letteralmente spaccato in due la partita. Scopri tutti i dettagli di una notte indimenticabile per il calcio americano!

L’inizio della magia: Rodríguez e Messi in scena

Il match, che si è disputato al Citi Field di New York, è iniziato con grande equilibrio. Ma a pochi minuti dall’intervallo, al 43°, è arrivato il primo colpo di scena. Il giovane Baltasar Rodríguez ha portato in vantaggio l’Inter Miami, sfruttando un assist decisivo. Un’ottima occasione per un primo vantaggio che sembrava promettere bene per gli ospiti.

La doppietta di Messi e il rigore di Suárez

La seconda parte della gara è stata tutto un altro livello. Al 74° minuto, Messi ha raddoppiato il vantaggio, dimostrando ancora una volta la sua classe cristallina. Un gol che sembrava mettere il sigillo sul match, ma la squadra non si è fermata. Pochi minuti dopo, al 79°, Luis Suárez ha siglato il terzo gol su rigore, aumentando il margine di vantaggio. Non c’era davvero più storia: l’Inter Miami stava dominando, e Messi non aveva intenzione di lasciare spazio a sorprese.

L’86° minuto, Messi chiude i giochi

All’86°, Messi ha completato la sua straordinaria performance, segnando la sua doppietta personale e chiudendo definitivamente la partita sul 4-0. Un finale che ha regalato ai tifosi dell’Inter Miami una vittoria memorabile, con Messi che ha dimostrato ancora una volta perché è considerato uno dei migliori giocatori di sempre.

L’Inter Miami in corsa per la vetta

Con questa vittoria, l’Inter Miami sale al terzo posto nella Eastern Conference della MLS, un risultato che fa ben sperare per il futuro. La squadra di Messi ora è a sole due partite di distanza dalla capolista Philadelphia Union: con una corsa al vertice sempre più avvincente, i tifosi possono sognare in grande.

Cosa succederà nelle prossime settimane? Non perdere i prossimi aggiornamenti su questa emozionante corsa verso il titolo!