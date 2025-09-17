Messi trascina l’Inter Miami alla rivincita contro i Seattle Sounders

Non era una partita come le altre. All’DRV PNK Stadium l’Inter Miami affrontava i Seattle Sounders con ancora vivo il ricordo della finale di Coppa di Lega, persa a inizio mese e segnata da un finale incandescente, con tanto di rissa e squalifiche che avevano coinvolto anche Luis Suarez. Proprio l’uruguaiano era assente, fermato dalla squalifica di tre giornate comminata anche in MLS.

L’assenza di una pedina così importante non ha però impedito all’Inter Miami di offrire una prestazione solida, motivata dal desiderio di prendersi una rivincita sportiva contro i Seattle Sounders, capaci di imporsi nella recente finale di Coppa di Lega.

Alba apre, Messi illumina

Il pubblico di casa non ha dovuto attendere molto per esultare. Dopo appena 12 minuti, Lionel Messi ha confezionato la prima grande giocata della serata: un passaggio illuminante per Jordi Alba, lasciato completamente libero in area e bravo a insaccare con freddezza l’1-0. Un gol che ha dato fiducia all’Inter Miami e ha messo subito in salita la gara per Seattle.

La serata di Messi, però, era solo all’inizio. Al 28’ ha fatto tremare lo stadio con un sinistro potente che si è stampato sul palo, a testimonianza di quanto fosse già ispirato. L’appuntamento con il gol è stato solo rimandato: al 41’ l’argentino ha trovato la rete del raddoppio, ancora una volta sfruttando l’intesa con Alba. Una combinazione che ha mandato in visibilio i tifosi e ha indirizzato in maniera decisa la sfida.

Fray di testa, Seattle prova a reagire

Nella ripresa l’Inter Miami non ha abbassato i ritmi e ha continuato a spingere. Al 53’ è arrivato il 3-0, firmato da Ian Fray: perfetto stacco di testa su calcio d’angolo e partita che sembrava definitivamente chiusa.

I Seattle Sounders hanno comunque cercato di reagire, trovando il gol della bandiera con Obed Vargas a metà secondo tempo. Una rete che ha dato un minimo di speranza agli ospiti, subito frenata però dalla solidità difensiva dei padroni di casa e dalle nuove fiammate di Messi, che ha sfiorato la doppietta personale ma è stato fermato dal portiere Stefan Frei.

Classifica e prospettive per Miami

Il successo contro Seattle ha un valore che va oltre i tre punti. È la vendetta sportiva di un gruppo che aveva subito un duro colpo in Coppa di Lega e che ora ritrova entusiasmo in campionato.

Dal punto di vista della classifica, l’Inter Miami si porta al quinto posto della Eastern Conference, con un totale che la mantiene pienamente in corsa per le posizioni di vertice. Nonostante gli otto punti di distacco dalla capolista Philadelphia Union, la squadra di Martino può guardare con fiducia al futuro, visto che deve recuperare ben tre partite rispetto alle dirette concorrenti.

Con un Messi in questa condizione, capace di alternare giocate illuminanti a gol pesanti, e con il contributo dei compagni più fidati come Alba, l’Inter Miami sogna di tornare protagonista assoluta della MLS, in attesa anche del rientro di Suarez, che potrà riportare ulteriore esperienza e qualità in attacco.