Mondiali 2026, DAZN e Rai e la scommessa dei diritti tv

Un Mondiale si gioca anche prima del fischio d’inizio. Si gioca nei palinsesti, nelle trattative riservate, nei numeri che non compaiono nei tabellini ma pesano quanto un gol al 90’. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Rai e DAZN sarebbero vicine all’acquisizione dei diritti tv dei Mondiali 2026. La FIFA dovrebbe assegnarli prima dei playoff di marzo. Prima, cioè, di sapere se l’Italia sarà davvero negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Ed è qui che la notizia diventa qualcosa di più di un aggiornamento industriale.

Diritti tv Mondiali 2026: comprare prima di sapere

Acquistare i diritti prima della qualificazione significa una cosa sola: scommettere. Se l’Italia dovesse qualificarsi, il Mondiale diventerebbe un evento nazionale. Picchi di share, raccolta pubblicitaria rafforzata, partite trasformate in appuntamenti collettivi. Se invece gli Azzurri restassero fuori, il peso economico dell’operazione cambierebbe radicalmente. La FIFA deve muoversi ora per questioni di tempistiche: i broadcaster hanno bisogno di mesi per costruire pacchetti commerciali e valorizzare l’investimento. Ma questa accelerazione rende l’intera operazione un azzardo calcolato. Non è solo televisione. È fiducia nel prodotto calcio italiano.

Italia ai Mondiali: quanto vale davvero la Nazionale

Le partite della Nazionale non sono semplici eventi sportivi. Sono riti collettivi. Quando l’Italia gioca un Mondiale, l’audience non è segmentata: è trasversale. Coinvolge chi segue il calcio ogni domenica e chi si avvicina solo nelle grandi occasioni. È uno dei pochi contenuti ancora capaci di fermare il Paese. Ecco perché la presenza degli Azzurri sposta gli equilibri. Non solo in termini emotivi, ma economici. Pubblicità, sponsorizzazioni, valore del brand. La domanda, però, è un’altra: il calcio italiano è ancora un asset sicuro? O è diventato un investimento ad alto rischio dopo le recenti mancate qualificazioni?

Rai e DAZN: tradizione e streaming davanti alla stessa sfida

L’eventuale asse tra Rai e DAZN rappresenta anche uno snodo simbolico. Da un lato la televisione pubblica, storicamente legata ai grandi eventi della Nazionale. Dall’altro lo streaming, che ha cambiato il modo di consumare il calcio quotidiano. Il Mondiale 2026 sarà il primo a 48 squadre, con un format ampliato e un volume di partite superiore. Un evento globale che richiede copertura multipiattaforma e una strategia integrata. Ma nessuna tecnologia può compensare un’eventuale assenza dell’Italia.

La variabile playoff: sport e business si incrociano

Il paradosso è evidente: mentre la Nazionale si prepara a giocarsi l’accesso al Mondiale, il sistema economico del calcio si muove come se la qualificazione fosse già scritta. Eppure non lo è. Se l’Italia dovesse mancare ancora l’appuntamento, non sarebbe solo un problema sportivo. Sarebbe un colpo per il valore mediatico del prodotto. Un ridimensionamento inevitabile delle aspettative pubblicitarie. Ecco perchè possiamo affermare che il calcio italiano non si gioca solo sul campo. Si gioca nella credibilità che riesce ancora a trasmettere.

Mondiali 2026: molto più di una trattativa televisiva

Quella tra Rai, DAZN e FIFA non è soltanto una trattativa sui diritti tv. È un test sul peso reale del calcio italiano nel panorama globale. Il Mondiale 2026 sarà uno degli eventi sportivi più grandi della storia recente. Ma per l’Italia rappresenta qualcosa di più: la possibilità di tornare al centro del racconto calcistico internazionale. Prima ancora del pallone che rotola, la partita è già iniziata. E vale milioni.