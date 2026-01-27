Mondiali 2026: esclusi i tifosi del Senegal campione d’Africa

La Coppa d’Africa si è chiusa con una finale intensa, combattuta e già discussa, che ha certificato la centralità del Senegal nel panorama calcistico africano. Un epilogo carico di tensione sportiva, identità e partecipazione popolare.

Eppure, a pochi giorni da quel trionfo, il Mondiale 2026 restituisce un’immagine opposta: una Nazionale ammessa al torneo, ma con il suo pubblico escluso dagli spalti. Non è una prospettiva futura. È una condizione già definita.

Dal trionfo continentale al Mondiale senza tifosi

La vittoria nella finale di Coppa d’Africa avrebbe dovuto rappresentare il punto di slancio verso l’estate mondiale. Invece, il passaggio dal calcio africano a quello globale mette in luce una frattura evidente: la dimensione popolare del Senegal rischia di fermarsi ai confini. Il debutto al Mondiale negli Stati Uniti, atteso anche per il valore simbolico della sfida inaugurale, si consumerà in un contesto profondamente diverso da quello vissuto in Africa. Non per scelte sportive, ma per decisioni esterne al campo.

La questione visti è chiusa, ma le conseguenze restano aperte

Sulla vicenda dei visti non ci sono più margini di interpretazione.

Le restrizioni introdotte dagli Stati Uniti escludono i tifosi del Senegal e di altre Nazionali, con l’unica eccezione di chi è già in possesso di un visto valido. Quello che merita attenzione è l’effetto complessivo: un Mondiale che si gioca formalmente con tutti, ma simbolicamente senza alcuni.

Quando l’assenza pesa più della presenza

Il calcio internazionale si regge su un equilibrio delicato tra spettacolo e rappresentazione. Il Senegal, come molte Nazionali, porta con sé un seguito che non è solo tifo, ma racconto collettivo, appartenenza, riconoscimento. Escludere i tifosi significa ridurre il Mondiale a un evento tecnicamente globale, ma umanamente parziale. Gli stadi saranno pieni, le immagini impeccabili. Ma l’assenza di intere comunità sugli spalti produrrà un vuoto che non si misura con i numeri dell’audience.

Biglietti e accessibilità: un problema che si somma, non si sostituisce

Al tema dei visti si affianca quello, già ampiamente discusso, dei prezzi dei biglietti. Nel quadro complessivo, il risultato è che anche laddove l’accesso è teoricamente possibile, resta spesso economicamente proibitivo. Due barriere diverse, ma convergenti, che colpiscono lo stesso soggetto: il tifoso.

Il silenzio delle istituzioni e il peso dei precedenti

La FIFA si è limitata a ribadire un principio formale: il biglietto non garantisce l’ingresso nel Paese ospitante. Una posizione che tutela l’organizzazione, ma lascia aperta una domanda più profonda su che tipo di Mondiale si sta normalizzando. Il caso Senegal non è isolato e rischia di diventare un precedente. Se l’assenza dei tifosi viene accettata oggi, potrebbe diventare la regola domani.

Il paradosso finale: vincere, ma restare fuori

Il Senegal arriva al Mondiale 2026 da campione d’Africa, forte di una finale che ha acceso il continente e rafforzato la sua identità calcistica.

Eppure, quella stessa identità rischia di non avere voce sugli spalti. È questo il vero nodo del dibattito: non la partecipazione della squadra, ma l’esclusione del suo popolo. Un Mondiale può dirsi davvero globale se una parte del mondo, pur qualificata, resta fuori dalla festa?