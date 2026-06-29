Mondiali 2026: Eustaquio al 92′ regala il sogno ottavi al Canada! Sudafrica KO, eppure le squadre africane rimangono 8

I Mondiali 2026 entrano nel vivo con la fase a eliminazione diretta e la primissima sfida dei sedicesimi di finale regala subito una sceneggiatura da film di Hollywood. Sul rettangolo verde del Los Angeles Stadium, Sudafrica e Canada si sono affrontate in un match carico di tensione calcistica e importanza storica. A spuntarla sono stati i nordamericani grazie a una zampata in pieno recupero di Stephen Eustáquio, che fissa il risultato sullo 0-1 e lancia i suoi verso gli ottavi di finale.

Una sfida storica tra outsider

Il match di ieri a Los Angeles non era una partita come le altre. Di fronte c’erano le due seconde classificate rispettivamente del Girone A (il Sudafrica) e del Girone B (il Canada). Per entrambe le nazionali, il solo fatto di calcare il terreno di gioco dei sedicesimi rappresentava già un traguardo storico: nessuna delle due selezioni, infatti, era mai riuscita a superare la fase a gironi in un campionato del mondo.

Il dominio del calcio africano ai Mondiali 2026

Nonostante la sconfitta dei Bafana Bafana, l’edizione 2026 della Coppa del Mondo sta certificando la clamorosa crescita del calcio africano. Delle 10 squadre della confederazione CAF riuscite a qualificarsi alla fase finale del torneo, ben 9 hanno strappato il pass per i sedicesimi di finale. L’unica eccezione è stata la Tunisia, un dato statistico impressionante che testimonia l’incredibile livello espresso dal continente.

Il racconto del match: Sudafrica combattivo, ma decide Eustáquio al 92′

Per tutti i novanta minuti i tifosi hanno assistito a una partita vibrante e bloccata sullo 0-0, capace di tenere incollati allo schermo. Il Sudafrica si è dimostrato sin da subito agguerrito e intenzionato a fare la partita, dominando sul piano del gioco e registrando un netto 58% di possesso palla. La retroguardia canadese ha però retto l’urto, affidandosi alle ripartenze e alle accelerate dei suoi uomini di maggior talento. Quando ormai lo spettro dei tempi supplementari sembrava inevitabile, al minuto 90+2 è arrivato l’episodio che ha deciso l’incontro: inserimento perfetto di Stephen Eustáquio e pallone in rete per il gol dell’1-0 che fa esplodere la gioia dei Canucks e condanna un ottimo Sudafrica all’eliminazione.

I protagonisti in campo

La partita ha vissuto di grandi duelli individuali e prestazioni da ricordare:

Ronwen Williams (Sudafrica): Il portiere dei Bafana Bafana si è confermato leader assoluto, guidando l’estrema difesa con carisma.

Khuliso Mudau (Sudafrica): Instancabile sulla fascia, ha spinto costantemente mettendo in difficoltà la retroguardia avversaria.

Alphonso Davies (Canada): Entrato a partita in corso dopo il rientro dall’infortunio, ha dato la scossa e il cambio di passo decisivo sulla corsia laterale.

Entrato a partita in corso dopo il rientro dall’infortunio, ha dato la scossa e il cambio di passo decisivo sulla corsia laterale. Stephen Eustáquio (Canada): L’uomo del destino. Oltre al gol storico al 92′, ha giganteggiato a centrocampo per tutta la sfida.

Tabellone Mondiali 2026: chi affronterà il Canada agli ottavi?

Il cammino del Canada non si ferma qui, ma l’asticella si alza prepotentemente. La nazionale guidata da Jesse Marsch volerà a Houston per gli ottavi di finale, dove affronterà la vincente del big match tra Olanda e Marocco.

Nota per i tifosi: La sfida decisiva tra gli Orange e i Leoni dell’Atlante si giocherà domani mattina alle 03:00 ora italiana.

Nell’attesa, oggi tutti pronti ad assistere a Brasile-Giappone (19:00) e Germania-Paraguay (22:30).